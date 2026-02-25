BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1777 BGN
Петрол
70.61 $/барел
Bitcoin
$64,992.7
Последвайте ни
1 USD
1.1777 BGN
Петрол
70.61 $/барел
Bitcoin
$64,992.7
Свят Защо крадците нямат интерес към електрическите коли?

Защо крадците нямат интерес към електрическите коли?

Свят

bTV Бизнес екип

Ето какво казват експертите

Кражбите на автомобили се увеличават в Германия и Европа, но апашите избягват електрическите автомобили. Хенинг Хаусвалд, началник на отдела за кражби на превозни средства в Службата на криминалната полиция на Саксония, има обяснение за тази тенденция. Много от кражбите се извършват от организирани престъпни групи от Източна Европа (като Полша, Чехия, Унгария, Румъния и Литва), които изнасят откраднатите автомобили извън страната и обикновено ги разглобяват в родните си страни.

Това са 5-те най-продавани коли на всички времена

В тези страни обаче търсенето на електрически автомобили е ниско. Ако крадци в Хесен или Долна Саксония откраднат кола, съществува и риск батерията да се изтощи преди полската граница поради дългите разстояния, в зависимост от стила на шофиране, пише Bild, цитиран от "24 часа".

Поради сложната технология, електрическите коли са по-лесни за проследяване. Електромобилите оставят следа на обществена зарядна станция всеки път, когато се зареждат, и обикновено са свързани със смартфона на собственика. Техническите препятствия са по-големи, отколкото при бензиновите или дизеловите автомобили. Така че крадците предпочитат да не си губят времето с електрическите автомобили.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата