Защо Google Maps не работи в една от най-посещаваните дестинации?

За милиони туристи по света Google Maps е незаменим инструмент за навигация, планиране на маршрути и откриване на нови места. Но при посещение в Южна Корея, туристите разбират, че приложението не работи пълноценно. Това ги принуждава да използват местни алтернативи, които често са по-малко интуитивни и трудни за използване на чужд език, предава CNN.

Когато тайванският турист Ерик Уенг пътува до Южна Корея, се налага да използва няколко различни приложения за навигация, защото Google Maps не му показва нужната посока. Както милиони други посетители, той разчита на местни алтернативи, които обаче не предлагат същото ниво на удобство и функционалност. „Изтощително е – трябва да свалиш три приложения и да превключваш между тях постоянно“, казва Уенг.

Южна Корея е силно технологично развита и повечето чуждестранни дигитални платформи функционират безпроблемно в страната. Но за разлика от други съюзници на САЩ, тук Google Maps не може да предложи навигационни услуги, защото правителството отказва да разреши износа на подробни картографски данни, нужни за тази функция. Причината, посочвана от властите, е националната сигурност – по-точните карти могат да разкрият стратегически обекти.

Корените на този проблем са в дългогодишно напрежение между Google и южнокорейското правителство, започнало още през 2008 г., когато Google използва японски имена за определени локации в Корея. Тази тема е изключително чувствителна за страната поради историческото ѝ минало и въпреки молбите на местните власти, компанията не прави промени, което засилва конфликта. Дори след създаването на нова подробна карта през 2016 г., законът забранява тя да се изнася извън страната без специално разрешение.

Google твърди, че използва ограничена версия на местна карта чрез партньорство с компанията T Map, но тази карта предлага само базова визуализация без навигационни упътвания. При опит за маршрут, приложението просто съобщава: „Изглежда не мога да намеря път до там“. Причината е липсата на достъп до необходимите подробни данни. Компанията многократно е отправяла искания за достъп, като последното се очаква да бъде разгледано от южнокорейските власти през октомври.

Южнокорейски компании за навигиране се противопоставят на допускането на Google Maps, тъй като това би могло да застраши позициите им на пазара. Според проучване сред 239 местни фирми, 90% се обявяват против експорта на данните, заради опасения от спад в приходите и работни места.

Въпросът ще бъде решен от междуправителствен съвет, който обединява представители на различни министерства. Ако Google не направи сериозни промени, има голяма вероятност искането отново да бъде отхвърлено. Междувременно, недоволството сред туристите расте и част от тях избягват да посещават страната.

