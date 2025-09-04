Хронология на срива на Google: Какви са последствията?

Още няма официален отговор

Неочакваното прекъсване на услугите на Google остави потребителите по целия свят разочаровани, тъй като основни платформи като Google Search, Gmail, YouTube станаха недостъпни за милиони хора.

Хронология на срива на Google

Снимка: Google

Първи сигнали

В рамките на часове преди обявяването, потребители по целия свят започват да съобщават за проблеми с достъпа до Google услуги. Най-често срещаните оплаквания са свързани с Google Lens, Discover и Voice Search. Сривът в Турция, според данни на Reuters, започва около 10:00 часа сутринта.

В България платформата Downdetector започва да регистрира сигнали в 10:10 часа като до онзи момент са регистрирани близо 2,994 сигнала.

Ескалация на оплакванията

Платформата Downdetector регистрира рязък скок в броя на сигналите. В рамките на минути случаят е категоризиран като инцидент, тъй като отчетените проблеми значително надхвърлят нормалния обем за този час от деня. 10:25 часа в България е пиков час на подадени сигнали - 6,841.

Засегнати услуги и платформи

Освен директните услуги на Google, трудности изпитват и стотици външни сайтове и приложения, които използват Google за автентикация – сред тях Spotify, Aliexpress и много други.

Сривът засяга ключови функции на Google като:

Google Lens – приложението за визуално търсене;

Google Discover – персонализираната новинарска емисия;

Google Voice Search – търсене чрез гласови команди.

Някои потребители споделят и за затруднения при достъп до други свързани услуги.

Спекулации за причината

Първоначално не е ясно дали става дума за технически проблем или кибератака. Експертите предполагат, че най-вероятно е технически срив, макар че DDoS атака също не може да се изключи.

Какво трябва да знаят хората?

При подобни сривове е важно да се пазим от измами.

Пред bTV Бизнес новините експертът по киберсигурност Владислав Венев каза:

„Много често злонамерени лица създават фалшиви страници или новини, където подмамват потребителите да се регистрират за да разберат повече за срива. По този начин се сдобиват с потребителски и лични данни на подвелите се“, подчертава Венев.

Междувременно могат да се използват алтернативни, надеждни средства за комуникация и обмен на файлове.

Трябва ли потребителите да се притесняват за данните си?

Според експерта – по-скоро не. В този случай е засегнат достъпът до услугите, а не самите данни. Дори ако става дума за кибератака, вероятният сценарий е DDoS атака – масирано натоварване на сървърите, което ги прави недостъпни, но не излага на риск личната информация.

Цялото интервю вижте тук:

Стабилизиране на услугите

Постепенно Google започва да възстановява работата на засегнатите услуги, без веднага да оповести конкретна причина за срива. Към 16:00 часа днес (04.09.2025 г.) оплакванията са намалели до 128.

Най-лошо засегнати държави

Снимка: Pexels

Международните доклади показват, че проблемът е ударил особено силно Източна и Югоизточна Европа, съобщава Newspoint. Много американски градове, включително Ню Йорк и Чикаго, също са се сблъскали с прекъсвания. Освен това, Турция и няколко части на Европа са преживели частични прекъсвания, като YouTube е сред най-силно засегнатите услуги.

Още няма официален отговор

Към момента Google не е издал официално изявление, обясняващо причината за проблемите. Експертите предполагат, че причината може да е свързана с повреда на сървъра, грешка в конфигурацията или мащабно смущение в мрежата, въпреки че точната причина остава неизвестна. Към момента не може да се оцени и размерът на щетите, които е нанесъл сривът. При последният такъв случай Alphabet, компанията майка на Google, преживя значителен спад от 8% в акциите си, заличавайки до 211 милиарда долара пазарна стойност. Тази тенденция последва обявления за увеличени инвестиции в изкуствен интелект и пропуски в приходите.

Очаква се да видим по какъв начин ще повлияе това на акциите на компанията и на бизнеса.

Колко често Google пада така?

Пълномащабните прекъсвания на Google са редки, но не невъзможни. Инфраструктурата на Google е проектирана за висока наличност, но все пак понякога се случват прекъсвания - особено когато услугите стават все по-взаимосвързани и зависими от производителността на облака.

