Великобритания обяви договор за 400 млн. паунда с Google Cloud

Сделката цели да укрепи сигурните комуникационни връзки между Великобритания и САЩ

Британското правителство обяви, че е сключило договор с Google Cloud на стойност 400 млн. паунда (543 млн. долара) в рамките на партньорство за споделяне на класифицирана информация със Съединените щати, дни преди визитата на президента Доналд Тръмп.

Сделката „ще укрепи сигурните комуникационни връзки между Великобритания и САЩ, в допълнение към обширното партньорство в областта на разузнаването и сигурността, което двете ни страни вече споделят“, заяви британското министерство на отбраната.

То каза, че най-новите технологии на Google Cloud, включително „изкуствен интелект, анализ на данни и киберсигурност“, ще бъдат използвани от специалистите по отбранително разузнаване и национална сигурност за засилване на сътрудничеството.

Министерството обяви, че Google Cloud ще инвестира милиони паунди в страната, отбелязвайки, че американският технологичен гигант ще наеме екип от специалисти от Обединеното кралство, които да управляват програмата, предаде AFP, цитирана от БГНЕС.

Министърът на отбраната Джон Хили заяви, че технологията „има строги контролни механизми за суверенитет и сигурност на данните“, което гарантира, че „критичните данни остават под пряк контрол на Обединеното кралство“.

Тара Брейди, президент на Google Cloud за региона EMEA, каза, че договорът ще помогне на британското правителство „да разработи стабилна и устойчива инфраструктура и да се възползва от най-новите технологични иновации“.

„Това партньорство ще позволи на Министерството на отбраната да ускори усилията си за цифрова модернизация, като същевременно поддържа най-високо ниво на сигурност и суверенитет на данните“, добави тя.

Съобщението за сделката идва преди държавната визита на Тръмп в Обединеното кралство следващата седмица. Според съобщенията няколко висши мениджъри на американски технологични компании ще придружават американския президент.

