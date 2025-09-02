Новите инвестиции в отбранителната индустрия – многообещаваща заявка за допълнителен икономически растеж

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Германски автомобилен доставчик затваря два завода
Решението ще засегне около 650 служители
Какви са потенциалните икономически ползи?
Новината за проявения инвеститорски интерес на „Райнметал“ в България предизвика оживен интерес и усещане за реализиране на дългоочакван пробив по отношение на крупна чуждестранна инвестиция в страната, казва в свой анализ Атанас Атанасов, член на Фискалния съвет.
Създаден в далечната 1889 г., консорциумът „Райнметал“ понастоящем е водещ международен доставчик на системи в отбранителната промишленост и същевременно двигател на далновидни технологични и индустриални иновации на гражданските пазари. Продажбите, които регистрира за 2024 г., надхвърлят 9 млрд. евро (36% ръст спрямо предходната година), с 1,48 млрд. евро печалба, оперирайки в над 170 точки по света с повече от 40 000 служители. Глобализацията, протекционизмът, дигитализацията, трансформацията в различни сектори и индустрии, както и нарастващата честота и интензивност на конфликтите и военните спорове, като тези във войната между Русия и Украйна, довеждат до нарастваща нужда от мобилност и сигурност.
В сътрудничество с ВМЗ Сопот, Райнметал планира изграждането на два завода у нас – първи завод за артилерийски снаряди по стандартите на НАТО и втори – съвместно предприятие за производство на барут. Фабриката за боеприпаси се планира с капацитет 100 – 120 хил. бройки годишно. Според очакванията, до около 3 години следва да бъде изградена материално – техническата база и заводите да започнат да функционират. Амбициите обаче са още по-големи – да се изгради в по-далечно бъдеще и трети завод за автономни системи за производство на автотранспортна техника, от които страната има остра нужда във връзка с подменянето на остарелия автопарк на Българската армия.
Независимо че България има солидни традиции и капацитет в оръжейната промишленост, следва да се отбележи, че повечето производства са по лицензи на бившия източносъветския блок. Необходимостта от въвеждане на нови стандарти – тези на НАТО, е от ключово значение. Именно такава възможност се очертава с планираната инвестиция за фабриката за боеприпаси.
Общият размер на инвестицията за двата завода – за снаряди и за барут, е в размер на 1 млрд. евро. Германските и българските партньори участват в сделката 51:49. Финансирането за България ще бъде осигурено чрез заем по европейския механизъм SAFE, по който правителството кандидатства общо с между 2,7 - 3 млрд. евро в следващите години. Това са изключително изгодни, нисколихвени заеми, които няма да натоварят бюджета.
Инструментът SAFE (Действия за сигурност в Европа) е финансиран от Европейския съюз чрез неговия капацитет за заеми, по-специално чрез емитиране на облигации на ЕС. Предоставят се заеми на стойност до 150 млрд. евро в помощ на държавите - членки на ЕС, за да се постигне бързо и значително увеличение на инвестициите в отбрана. Областите, финансирани от SAFE, включват: боеприпаси, ракети и артилерийски системи, способности за наземна борба, системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, морски надводни и подводни способности, стратегически средства и защита на критичната инфраструктура, дронове и системи за борба с дронове, военна мобилност, способности за киберпространство, изкуствен интелект и електронна война. Показателен е интересът към инструмента - 150-те млрд. евро, с които той разполага, са вече заявени от 19 страни - членки на ЕС.
Сделката за двата завода е голям пробив по отношение привличането на инвестиции и инвеститори в България. Едномилиардната инвестиция се пада именно на военния индустриален сектор, който без основание е подценяван като източник на устойчив растеж.
Това са все ползи, които България извлича от многогодишното си членство в НАТО, ЕС, Шенген и предстоящото ни присъединяване към еврозоната.
