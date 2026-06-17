5000 долара на ден: Интер Маями вече смята печалбата, която Меси ще донесе от Мондиала

Аржентинската суперзвезда отбеляза три гола още в първия си мач на Мондиал 2026

Аржентина стартира по впечатляващ начин участието си на Световното първенство през 2026 г., побеждавайки Алжир с категоричното 3:0. Големият герой на вечерта бе Лионел Меси, който реализира хеттрик още в първия си мач на турнира. Аржентинската звезда се разписа в 17-ата, 60-ата и 76-ата минута на двубоя, игран на „Канзас Сити Стейдиъм“, и по този начин даде заявка за поредно силно представяне на световната сцена.

Не само заради грандиозното представяне, но и благодарение на участието му в Мондиала, Лионел Меси ще донесе допълнителни приходи на Интер Маями. Аржентинската суперзвезда ще осигурява на клуба около 5000 долара за всеки ден, който световният шампион от Катар 2022 прекарва на най-престижния футболен форум, предава Diario AS.

Снимка: Reuters

С други думи, ако Аржентина отново достигне до финала на турнира, Меси може да донесе на американския клуб приблизително 285 000 долара. Ако към него се добави и Родриго Де Пол – негов съотборник както в клуба, така и в националния отбор – шампионът в MLS би получил около 415 625 долара, тъй като бившият клуб на халфа, Атлетико Мадрид, също ще бъде компенсиран.

Това е възможно благодарение на фонда на ФИФА в размер на 355 милиона долара, създаден за компенсации към клубовете за всеки повикан национал. Сумата е значително по-голяма в сравнение с малко над 200 милиона долара, разпределени по време на Световното първенство в Катар през 2022 г.

Така Интер Маями ще получава по 5000 долара за всеки ден, в който някой от неговите футболисти участва на турнира. Ако към Меси и Де Пол бъде прибавен и канадският национал Дейн Сейнт Клер, който се присъедини към клуба през януари 2026 г., общата сума ще достигне 467 700 долара.

Снимка: Reuters

Дори при най-неблагоприятния сценарий за клуба приходите остават значителни. Ако Аржентина и Канада отпаднат още в груповата фаза, Интер Маями все пак ще прибере 416 666 долара. Ако Аржентина достигне до четвъртфиналите, а Канада отпадне на 1/32-финалите, сумата ще нарасне до 424 249 долара.

Максималният възможен приход за Интер Маями е 475 000 долара, но това би станало единствено при хипотетичен сценарий, в който както Аржентина, така и Канада достигнат до финала на Световното първенство. Вероятността това да се случи обаче изглежда изключително малка.