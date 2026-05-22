Защо Бил Гейтс „избира мързеливия човек да върши тежката работа“

Практическо решение за милиардери

Известната фраза от съоснователя на Microsoft Бил Гейтс привлича внимание онлайн. Цитатът отдавна е част от репутацията на Гейтс за директно и противоречиво мислене, пише N1.

„Избирам мързелив човек да върши трудна работа. Защото мързеливият човек ще намери лесен начин да я свърши “, казва той.

Принципът зад това е ефективността и иновациите на работното място, а не безделието. Мисленето на Гейтс цени способността да се намери най-умният пряк път, а не просто изпълнението на задача.

Идеята е, че човек, който не харесва ненужните усилия, естествено ще търси по-прости, по-бързи и по-ефективни методи. Вместо да прекарва часове в повтаряща се ръчна работа, е по-вероятно да създава системи, да автоматизира стъпки или напълно да преосмисля процеса. Този подход възнаграждава резултатите и интелигентния дизайн, а не привидната заетост.

Това е и много често срещана българска крилата фраза "Накарай мързеливия на работа, за да те научи на акъл". Мързеливият човек е истински гений в това да пести усилия, датова често измисля най-лесния и бърз начин да свърши работата. Бил Гейтс е на същото мнение.

Логиката не е в избягването на работа

На пръв поглед твърдението може да звучи нелепо или дори да омаловажава усилията. Но методът за набиране на персонал, който той описва, може да изглежда абсурден, когато всички останали търсят възможно най-динамичния кандидат. И все пак, теорията зад него е много по-стара от Гейтс.

Основният аргумент е, че така нареченият мързелив човек няма да хаби енергия за неефективни процеси. Естествената му склонност да пести собствените си усилия го тласка към елегантни решения. Не става въпрос за насърчаване на бездействието на масата за преговори, а за оценяване на специфичен вид интелигентност за решаване на проблеми, която поставя под въпрос ненужните стъпки.

В съвременното работно място, където автоматизацията и инструментите за производителност трансформират ежедневните задачи, този начин на мислене набра нова скорост. Компаниите все повече ценят хората, които могат да рационализират процесите и да подобрят производителността. Фокусът се измести от работа с дълги часове към по-интелигентна работа.

Дълбоки корени

Гейтс не е първият, който прави тази връзка. Същата логика датира отпреди десетилетия. През 1947 г. Кларънс Блайхър, висш изпълнителен директор в автомобилния производител Chrysler, казва пред комисия на американския Конгрес, че леко мързелив инженер винаги проектира ултрапрактично решение, само за да получи бързо решение за досаден проблем, съобщава Guardian.

Още по-рано, през 20-те години на миналия век, пионерът в областта на производителността Франк Б. Гилбрет изучава движенията на зидарите на строителни площадки. Заключението му е неочаквано. Той забелязва, че работниците, които са смятани за най-малко енергични, всъщност са тези, които са изобретявали най-плавните и икономични жестове.

Основната им цел била да запазят собствената си физическа енергия, което ги карало да работят много по-интелигентно от хиперактивните си колеги. Вместо да се насилват да изпълняват задачи, те разработвали техники за пестене на движение, които в крайна сметка ги правили по-ефективни. Това наблюдение поставило под въпрос всички вярвания на епохата за видимите усилия.

Цитатът грешен ли е?

Не всички са съгласни, че мързелът е надежден филтър за наемане на работа. Контрааргумент, публикуван в Medium, твърди, че цитатът на Гейтс е погрешен на практика без важна предпазна мярка. Авторът, пиша от опит в софтуерното инженерство, твърди, че чистият мързел често се комбинира с прекомерна самоувереност, за да доведе до опасни, късогледи решения.

Medium описва инцидент на работното място, при който екип се сблъсква с грешка в сегментацията и изтичане на памет точно преди внедряването в производствен режим. Екипът одобри работното натоварване, без да отстрани основните проблеми. „Защото бяха мързеливи и си помислиха, че най-лесното решение е да одобрят внедряването“, пише авторът. „Да, това беше най-лесното решение, но беше и грешното.“

Авторът посочи и един по-малък, но показателен пример. Читател остави коментар под една от статиите му, от който стана ясно, че човекът просто е прегледал текста, преди да си направи уверено, но неправилно заключение. Това, твърди той, се случва, когато мързелът се среща с прекалена самоувереност, без ангажимент за качество.

Предложената редакция на цитата е по-малко закачлива, но по-прецизна: „Избирам мързелив човек, който няма да жертва качеството на работата и винаги ще прави правилното нещо.“ Истинският риск, от тази гледна точка, е човекът, който намира най-лесния начин, а не правилния. В критични индустрии като авиацията или железопътната сигнализация подобни преки пътища могат да имат сериозни последици.

Въпреки критиките, основното послание продължава да се разпространява, защото съвпада с по-широка промяна в начина, по който се оценява работата. Цитатът отразява съвременния преход от ценене на дългите часове работа към ценене на интелигентните и ефективни резултати.