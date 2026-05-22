6 евро: България с най-скъпия Биг Мак на Балканите

Бързата храна, която не е евтина

Първият McDonald's в България е открит през декември 1995 г. в София. Слуховете преди откриването, които се носят в града тогава са, че най-евтиният бургер ще струва 120 лв. По информация, цитирана от БТА, се налага Росица Цекина, шеф на маркетинга във фирмата да развеначе цеите ато обяви, че най-евтиният сндвич в новата верига ще струва 50 цента.

Към днешна дата обаче десетки туристи се оплакват, че цените на фаст фуд веригата са едни от най-скъпите, които са виждали.

България е с най-скъпият Биг Мак на Балканите

Цената на McDonald's варира в различните държави. Expensivity използва данни за националния доход на Световната банка, за да покажат как тези цени се съотнасят с местните заплати. По тези данни се оказва, че България е на първо място на Балканите по цена на Биг Мак.

Ето как са подредени цените на Биг Мак от най-скъпия до най-евтиния специално за държавите от Балканския полуостров:

България: $4.35 (приблизително 3,66 евро) Сърбия: $3.93 (приблизително 3,30 евро) Гърция: $3.91 (приблизително 3,29 евро) Словения: $3.79 (приблизително 3,18 евро) Хърватия: $3.47 (приблизително 2,92 евро) Босна и Херцеговина: $3.33 (приблизително 2,80 евро) Румъния: $2.54 (приблизително 2,13 евро) Турция: $2.04 (приблизително 1,71 евро)

Както се вижда от данните, сред балканските държави, за които има информация, България е с най-високата цена за този бургер, докато в Турция той е повече от два пъти по-евтин.

Цената на големи пържени картофи

За разлика от бургера, тук най-скъпите картофи на полуострова се намират в Словения, а България заема втора позиция. Ако разгледаме само държавите от Балканите, подредбата е: Словения (3.08), България (2.54), Гърция (2.37), Сърбия (1.91), Румъния (1.87), Босна и Херцеговина (1.82), Хърватия (0.94) и Турция (0.93) като цените са в долари.

Сравнение в световен мащаб

България заема 44-то място в класацията (от най-скъпия към най-евтиния Биг Мак). Това я поставя почти в "златната среда" в глобален мащаб, макар и малко по-близо до по-скъпата половина от държавите. Биг Мак в McDonald's у нас е близо 5 пъти по-евтин от абсолютния рекордьор Ливан (21.89 долара) и повече от два пъти по-евтин спрямо Нидерландия (10,89 долара).

В същото време обаче, той е над два пъти по-скъп от най-евтиния Биг Мак в света, който се предлага в Русия (1.94 долара)

Цената към момента

Една проверка в сайтовете за поръчка на храна показва, че цените в McDonald's са с една идея по-скъпи отколкото са показани в графиките на Expensivity.

В момента цената на един биг мак е 6,10 евро, вместо написаните от тях 3,66 евро, чикън макнагест 9 броя са 8,80 евро, а биг тейсти макменю струва 13,80 евро. Средните картофки са на стойност от 3,20 евро.