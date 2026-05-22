5 функции, които „изяждат“ интернета ни

Ето как да се отървете от тях

Мобилните данни се изразходват по-бързо, отколкото очакваме - без дори да отваряте YouTube или Netflix. Виновниците често се крият в тихия фон на телефона ви: автоматични актуализации, синхронизации и приложения, които изяждат интернета ви, без да питат.

Представяме ви 5-те най-често срещани настройки, които консумират мобилните ви данни и как да ги изключите в няколко стъпки.

Автоматично актуализиране на приложения през мобилната мрежа

Телефонът автоматично актуализира приложенията веднага щом станат достъпни. Дори когато сте в мобилна мрежа. Големите игри, приложенията с чести актуализации и социалните мрежи могат да „изядат“ стотици мегабайти, без да забележите. Решението е да настроите актуализациите да се случват само когато сте в Wi-Fi, пише Kurir.rs.

Къде се намират настройките:

Android: Play Store > Настройки > Автоматично актуализиране на приложения

iPhone: Настройки > App Store > Автоматични изтегляния

Автоматично архивиране на снимки (Google Photos, iCloud и др.)

Ако сте включили автоматичното качване на снимки и видеоклипове в облака, всяко ново изображение се изпраща незабавно онлайн - независимо дали сте в Wi-Fi мрежа или не.

Как да решите проблема? В няколко стъпки:

Google Photos: Настройки > Архивиране и синхронизиране > Изключване на използването на мобилни данни

iCloud: Настройки > iCloud > Снимки > Изключване на „Клетъчни данни“

Синхронизиране на приложения във фонов режим

Приложенията непрекъснато комуникират със сървърите - търсят нови съобщения, известия, състояния. Това означава постоянен поток от данни, примери за които са Facebook, Gmail, календари. Ето как да изключите това:

Android: Настройки > Акаунти > Автоматична синхронизация - изключване

iPhone: Настройки > Поща > Акаунти > Извличане на нови данни > Ръчно

Автоматично възпроизвеждане на видео

Превъртате през емисията на любимата си мрежа и видеоклиповете се възпроизвеждат сами - и в HD качество. Ето как да изключите тази опция в някои от най-популярните мрежи.

Facebook: Настройки и поверителност > Настройки > Медия > Автоматично възпроизвеждане > Само през Wi-Fi

Instagram: Настройки > Използване на данни > По-малко използване на мобилни данни

Twitter: Настройки > Данни > Автоматично възпроизвеждане на видео > Само през Wi-Fi или изключено

Местоположение на заден план (GPS)

Някои приложения (като Google Maps, приложения за времето и дори Facebook) проследяват местоположението ви през цялото време - което включва както данни, така и потребление на батерия.

Как да изключите:

Android: Настройки > Местоположение > Достъп до приложения > Изберете „Разрешаване само при използване на приложението“

iPhone: Настройки > Поверителност > Местоположение > Изберете Ограничен достъп

Можете да персонализирате всички или някои от тези функции и да ни уведомите в коментарите дали са ви помогнали.