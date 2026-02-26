Бил Гейтс е поел отговорност за връзките си с Епстийн пред компанията си

Гейтс е казал пред служителите, че съжалява за грешката си и се извинява на всички, които са били засегнати

Фондацията на Бил Гейтс съобщи, че той е „поел отговорност за действията си“ и е обсъдил връзките си с Джефри Епстийн по време на среща със служителите. В изявление се посочва, че Гейтс е говорил открито и е отговорил подробно на няколко въпроса. Според публикация на The Wall Street Journal той се е извинил на персонала и е коментирал отношенията си с покойния финансист, като е заявил: „Не съм направил нищо незаконно. Не съм видял нищо незаконно“.

Снимка: Getty Images

Темата отново излезе на преден план след публикуването през януари на досиета от Министерството на правосъдието на САЩ. 70-годишният съосновател на Microsoft не е бил обвиняван в неправомерни действия от нито една от жертвите на Епщайн. По данни на WSJ той е определил като „огромна грешка“ това, че е прекарвал време с Епстийн, но е подчертал, че никога не е общувал с жертвите или с жените около него.

Гейтс е казал пред служителите, че съжалява за грешката си и се извинява на всички, които са били засегнати. Вестникът съобщава още, че той е обяснил и за снимките, включени в така наречените досиета на Епщайн, на които е заснет с жени с редактирани лица. По думите му това са кадри, които Епщайн е поискал да бъдат направени с негови асистентки след срещите им. Изображение от досиетата беше публикувано и от Комисията по надзор на Камарата на представителите на САЩ.

Според информацията Гейтс е разказал, че се е срещнал с Епстийн за първи път през 2011 г., години след като финансистът се е признал за виновен по обвинение за склоняване на непълнолетна към проституция. Той знаел за определен период, в който пътуванията на Епстийн са били ограничени, но признал, че не е проучил достатъчно добре миналото му. Срещите им продължили до 2014 г., включително в чужбина, като Гейтс уточнил, че никога не е оставал да нощува при него и не е посещавал острова му.

По думите му отношенията им са продължили дори след като тогавашната му съпруга Мелинда Френч Гейтс е изразила резерви. Той отбелязал, че тя винаги е била скептична към случая сЕпстийн Двамата основават фондацията заедно и се развеждат през 2021 г. след 27 години брак. В интервю за подкаст на NPR Мелинда заяви, че последните разкрития са върнали болезнени спомени от брака ѝ и че въпросите около случая трябва да бъдат отправяни към замесените лица.

Епстийн беше открит мъртъв в килията си през 2019 г., докато очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. По-рано говорител на Гейтс определи като „абсолютно абсурдни и напълно неверни“ твърденията, съдържащи се в чернови на имейли, приписвани на Епщайн. В интервю за австралийската медия 9News през февруари Гейтс заяви, че контактите му с Епстийн са се ограничавали до вечери и че съжалява за всяка минута, прекарана с него. От фондацията допълниха, че макар малък брой служители да са имали взаимодействие с Епстийн заради твърденията му, че може да привлича значителни филантропски ресурси, никога не е било осъществено сътрудничество, не са извършвани плащания и той не е бил наеман от организацията.

