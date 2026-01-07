5 неща трябва да се случат, за да се завърнат големите петролни компании във Венецуела

„Ще запазим петрола“, каза Тръмп

Тръмп се изказа, че американските петролни компании с завръщат във Венецуела и ще похарчат десетки милиарди долари, необходими за възстановяване на енергийната инхраструктура на страната, съобщава CNN.

„Ще запазим петрола“, каза Тръмп в необикновено изявление пред Джо Скарбъроу от MS NOW.

За да се превърнат тези намерения в реалност обаче, Венецуела и САЩ ще трябва значително да намалят рисковете за американските компании на пазар с проблемно минало, нестабилно настояще и несигурно бъдеще.

Върховенство на закона и сигурност

Един от основните проблеми е липсата на върховенство на закона. Венецуелските военни участват активно в управлението на държавната петролна компания Petróleos de Venezuela (PDVSA), а енергийната инфраструктура е обект на масови кражби и саботажи.

„Като първа стъпка американските компании ще се нуждаят от гаранции за сигурност и уверения, че персоналът и оборудването им ще бъдат защитени на място“, казва Тай Лиу, анализатор в BloombergNEF.

В краткосрочен план тази отговорност може да падне върху американските военни, които биха могли да осигуряват ключова инфраструктура. В дългосрочен план обаче Венецуела ще трябва сама да гарантира безопасността.

„Трудно е да се произвежда петрол, когато тръбопроводи се взривяват“, отбелязва Дан Пикеринг, основател и главен инвестиционен директор на Pickering Energy Partners. „Петролните компании няма да инвестират в страна с толкова висок риск.“

Необходимост от политическа стабилност

Възстановяването на петролния сектор на Венецуела ще изисква изграждане на тръбопроводи, сондажни платформи, пристанищна инфраструктура и надеждни електроенергийни мрежи. По оценки на експерти това би струвало над 10 милиарда долара годишно и би отнело повече от десетилетие, за да се изплати.

През това време Съединените щати може да имат няколко нови президенти, а Венецуела ще трябва да се трансформира в стабилна демокрация и да се справя с риска от вътрешни вълнения.

„Думите на една администрация не са достатъчни. Нужен е много силен политически консенсус, а в момента сме далеч от него“, коментира Райън Келог от Училището по публична политика „Харис“ към Чикагския университет.

Санкции и неблагоприятни петролни закони

САЩ поддържат петролно ембарго срещу Венецуела и са наложили санкции върху нейната петролна индустрия. От своя страна, венецуелските закони изискват чуждестранните компании да участват в публично-частни партньорства с държавата, да плащат 30% лицензионни такси и 60% данък върху доходите.

„Венецуела има изключително неблагоприятен фискален режим – защо бихте инвестирали там?“, пита Луиза Паласиос от Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет.

Освен това световният петролен пазар се е променил значително. САЩ са най-големият производител в света, а държави като Гвиана и Аржентина се превърнаха във важни алтернативи.

„Венецуела ще трябва да предложи далеч по-атрактивни договори, за да привлече компании с най-модерните технологии“, подчертава Хомаюн Фалакшахи от Kpler.

Непогасени дългове и конфискации

През 2007 г. Венецуела национализира активите на редица чуждестранни компании, сред които ExxonMobil, ConocoPhillips, Eni и Repsol. Те настояват за обезщетения в размер на десетки милиарди долари.

„Exxon няма да забрави какво се случи там“, казва Келог. „Поне част от тези задължения ще трябва да бъдат изплатени, но средствата не са налични.“

За целта страната ще трябва да възстанови достъпа си до международните капиталови пазари, от които е изолирана след години на автокрация и финансова несъстоятелност.

Финансови гаранции и дългосрочен интерес

Според експертите Венецуела би могла сравнително бързо да възстанови старите си находища до нивата отпреди санкциите, но всяко по-нататъшно разширяване ще изисква значителни инвестиции и време.

Именно затова финансовите гаранции, нисколихвеното финансиране и механизмите за възстановяване на разходи могат да се окажат решаващи. Тръмп вече намекна за възможна форма на финансиране с участието на американските данъкоплатци.

„Фискалните условия и гаранциите ще бъдат от ключово значение“, казва Пикеринг.

Въпреки всички трудности експертите са единодушни: при подходящи условия Венецуела ще привлече интереса на големите петролни компании. Причината е проста – страната разполага с едни от най-големите петролни запаси в света.

„Това е много трудна държава за работа – дори китайците имат проблеми там“, заключава Паласиос. „Но ако има работещи отношения със САЩ, производството на петрол във Венецуела може да се увеличи.“

