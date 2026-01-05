Разкрито е колко всъщност печели първата дама на Европейската централна банка

Тя печели почти 4 пъти повече от председателя на Фед

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард е спечелила приблизително 726 000 евро през 2024 г., разкрива анализ на Financial Times.

Пълната заплата на президента на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард е с над 50% по-висока от заплатата, оповестена от ЕЦБ, това се казва в анализа на Financial Times.

Какво показват данните?

Снимка: EPA

Първата дама на Европейския паричен орган е спечелила общо около 726 000 евро през 2024 г., според изчисления на британския вестник. Това е с около 56% повече от основната ѝ заплата от 466 000 евро, която ЕЦБ разкри в годишния си доклад. Това означава, че заплатата на французойката е повече от четири пъти по-висока от заплатата на председателя на Федералния резерв на САЩ (Фед) Джером Пауъл , която е определена от закона и в момента е ограничена до 203 000 долара (172 720 евро).

Само основната ѝ заплата прави Лагард един от най-високоплатените служители в ЕС. За сравнение, годишната основна заплата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е с 21% по-ниска от тази на Лагард.

В допълнение към заплатата, множество придобивки

Снимка: bTV

Financial Times отбелязва, че президентът на ЕЦБ получава около 135 000 евро допълнителни помощи за жилище и други неща в допълнение към основната си заплата. Лагард също така печели допълнителни 125 000 евро годишно за позицията си на един от 18-те членове на съвета на директорите на Банката за международни разплащания (БМР), известна като „банката за централните банки“.

Тези надбавки не са споменати в годишния доклад на ЕЦБ. ЕЦБ не разкрива допълнителните обезщетения на отделните членове на своя изпълнителен съвет, докато БМР предоставя информация само за общата заплата на всички членове на съвета. Централната банка заяви пред FT, че оповестяването ѝ е „в съответствие с много други международни публични институции“, добавяйки, че е „повишила нивото си на прозрачност с течение на времето“.

За осемте си години като председател на ЕЦБ (мандатът ѝ изтича през 2027 г.), Лагард може да очаква общо изплащане до 6,5 милиона евро, или 810 000 евро годишно, изчисли Financial Times. Тази сума ще бъде допълнена от допълнителни еднократни плащания и всички преходни плащания, които тя би могла да получи две години след края на мандата си.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN