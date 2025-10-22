Всеки европеец е изхвърлил по 35,3 кг пластмаса за година – колко от тях са рециклирани?

В кои страни се наблюдават най-ниски нива на рециклирани пластмасови отпадъци?

През 2023 година в държавите от Европейския съюз са били създадени общо 79,7 милиона тона отпадъци от опаковки, което се равнява на средно 177,8 килограма на човек от населението. Данните са от последния доклад на европейската статистическа агенция Евростат, предава БТА. Това количество представлява спад от 8,7 килограма на човек спрямо предходната 2022 г., но същевременно бележи увеличение с 21,2 килограма в сравнение с нивата от 2013 година.

Снимка: istockphoto

Разпределението на отпадъците от опаковки по видове показва, че най-голям дял – 40,4% – се пада на хартията и картона. Следват пластмасовите опаковки с 19,8%, стъклените – с 18,8%, дървените – с 15,8%, металните – с 4,9%, а останалите видове опаковки съставляват едва 0,2% от общото количество.

По отношение на пластмасовите отпадъци, през 2023 г. всеки гражданин на ЕС е генерирал средно 35,3 килограма, от които 14,8 килограма са били подложени на рециклиране. В сравнение с предходната година, това представлява намаление с 1 килограм на общото количество генерирани пластмасови отпадъци и увеличение с 0,1 килограм на рециклираната част.

За периода между 2013 и 2023 година се наблюдава тенденция на нарастване както при количеството генерирани, така и при рециклираните пластмасови отпадъци от опаковки. Генерираните отпадъци са се увеличили с 6,4 килограма на човек, докато рециклираните са нараснали с 3,8 килограма.

Снимка: iStock

През изминалата 2023 г. делът на рециклираните пластмасови опаковки в рамките на ЕС е достигнал 42,1%, което е подобрение спрямо 2013 г., когато този показател е бил 38,2%. По държави, Белгия отчита най-висок процент на рециклиране на пластмасови отпадъци – 59,5%, непосредствено следвана от Латвия с 59,2% и Словакия с 54,1%.

От друга страна, най-ниски нива на рециклиране на пластмасови отпадъци се наблюдават в Унгария – 23%, Франция – 25,7% и Австрия – 26,9%. Евростат не разполага с данни за 2023 година относно България, Кипър и Румъния.

