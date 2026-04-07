За първи път в историята: Дизелът в Германия поскъпна до над 2,5 евро за литър

Бензиностанциите в страната имат право да увеличават цените само веднъж дневно

Средната цена на дизеловото гориво в Германия за първи път надхвърли 2,50 евро за литър, според данни на германския автомобилен клуб АДАК (ADAC), предаде ДПА.

При обявяване на цените по обед (10:00 ч. по Гринуич) средната цена е достигнала 2,502 евро (2,89 долара) за литър, преминавайки този праг за първи път.

Съгласно въведена на 1 април мярка заради рязкото поскъпване на горивата, свързано с войната с Иран, бензиностанциите имат право да увеличават цените само веднъж дневно – на обяд.

Спрямо 31 март цената на дизела е нараснала с почти 70 евроцента за литър, а тази на бензина Е10 – с 41 цента, предаде БТА.

Дневните увеличения от понеделник насам са по-умерени – с 0,3 цента за дизела и 0,1 цента за Е10, но въпреки това показват възходяща тенденция. През миналата седмица поскъпването е било с по няколко цента дневно.

Ръстът на цените поставя под въпрос ефективността на новите правителствени мерки на фона на обвинения към горивните компании за спекулативно повишаване на цените.

Зеп Мюлер, ръководител на парламентарната група на консервативния алианс на канцлера Фридрих Мерц, разкритикува компаниите, обвинявайки ги в „безразсъдно печалбарство от ситуацията“.

Той призова германската антимонополна служба да ограничи действията на горивните компании, като подчерта, че новите по-строги закони дават необходимите инструменти за това.

Мюлер настоя и за мерки в подкрепа на най-засегнатите групи. „Няма да компенсираме всичко чрез цените на горивата. Натоварването върху депутат или собственик на „Порше“ не е необходимо да бъде облекчавано. Тези средства трябва да отидат там, където са най-нужни“, заяви той.