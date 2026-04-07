Пет общини приемат половината от туристите в България

Ето коя е била най-туристически активната община през 2025 г.

Пет общини приемат половината от туристите в България, сочи проучване на Института за пазарна икономика (ИПИ), цитирано от БТА.

С почти 1,5 млн. посетители Несебър е най-туристически активната община през 2025 г. За същата година столицата е привлякла 1,3 млн. туристи, Варна - 1,2 млн., Пловдив - 410 000, а Балчик - 378 000, като водещите 5 общини формират 50 процента от туристическия поток в страната, сочи проучването.

Челната десетка се допълва от Велинград, Банско, Бургас, Хисаря и Самоков, като с тези се изчерпват и общините, които са били посетени от над 200 000 туристи в рамките на годината. С над 100 000 посетители са били общо 19 общини, като най-общо се разделят на три групи - курорти за морски и планински/спа туризъм и областни центрове, при които водеща роля играе градският туризъм и бизнес пътуванията. Разпределението между тези три основни вида е относително равномерно, като от над 9 млн. туристи, посетителите в морските общини са 3,5 млн. души, тези в големи градски общини - 3 млн., а в планинските и спа курортите - 2,5 млн. души

От ИПИ отбелязват, че регионалните тенденции в броя на туристите са разнопосочни, като спрямо 2024 г. в повечето общини има повишение. Водещи по ръст са относително малки общини - Брезово край Пловдив регистрира 211 на сто ръст на годишна база, Свиленград - 153 на сто, Златарица - 109 на сто. Спадове има сред част от водещите туристически райони, като в Приморско броят на туристите е намалял с 11 на сто, в Созопол - с 2 на сто спрямо предходната година. Несебър отчита повишение от 4 на сто, столицата - 9 на сто.

Приходите

През 2025 г. общият размер на приходите на местата за настаняване достигат 1,4 млрд. евро, посочват от ИПИ. Концентрацията при приходите е по-висока, отколкото при посетителите, като в Несебър те са 382 млн. евро (27 на сто от всички), във Варна - 252 млн. евро (18 на сто), в столицата - 147 млн. евро (11 на сто). Взети заедно тези три общини отговарят за над една втора от всички приходи от нощувки в цялата страна. От ИПИ отбелязват, че това са само приходите от нощувки на местата за настаняване; в по-общ план, приходите на сектор „Хотели и ресторанти“ достигат 5,3 млрд. евро още през 2024 г., а останалото са различни заведения и услуги за хранене. 

Профилът на посетителите

Профилът на посетителите в туристическите общини също е много различен, коментират от ИПИ. Лидер в дела на чужденците-посетители е Несебър (76 на сто), следван от Варна и Каварна (по 70 на сто). В по-южните части на Българското Черноморие делът на чуждестранните туристи варира в диапазона 25-30 на сто. В столицата той е 63 на сто, а в Пловдив - 40 на сто, което отразява ключовата роля на летището в София. Сред водещите планински курорти повече на чужденци разчита Банско (49 на сто) в сравнение със Самоков (30 на сто). От ИПИ отбелязват, че ролята на чужденците в приходите на местата за настаняване е още по-значителна от тази при броя на туристите, като в Несебър постъпленията от чуждестранни туристи формират 83 на сто от общите, в Каварна - 79 на сто, в столицата - 75 на сто

Каква е ролята на туристическия сектор в местните икономики?

От ИПИ изтъкват, че ролята на туристическия сектор в местните икономики проличава в дела на сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ в общата добавена стойност. В няколко черноморски общини отрасълът допринася за над половината икономическа активност - 56 на сто в Приморско, 55 на сто в Несебър и 54 на сто в Созопол. Във Варна делът на сектора е 9 на сто, в столицата - 2,5 на сто. В планинските курорти ролята на хотелите и ресторантите е по-ниска в сравнение с морските, като в Банско секторът създава 36 на сто от добавената стойност, в Самоков - 23 на сто, най-вероятно за сметка на други свързани услуги. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Пиете фалшиво вино за хиляди евро? Скандалът, който разтърсва Европа
Айлин Дрикова

Измамени в Booking? Ето как да си върнете парите и да потърсите обезщетение
Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Може ли гражданин на ЕС да стане кмет в която и да е европейска държава?
