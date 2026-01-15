YouTuber-ът MrBeast призна, че има „отрицателни пари“, въпреки статута си на милиардер

Той уточнява, че взима пари назаем

В скорошно интервю за Wall Street Journal известният YouTuber MrBeast, заяви, че в момента има отрицателни пари. „Забавно е да говоря за личните си финанси, защото никой никога не вярва на нищо, което казвам – всички казват: ‘Ти си милиардер’. А аз си мисля: това е нетното ми богатство“, обясни той.

Снимка: Getty Images

Според Forbes, състоянието на MrBeast е около 85 милиона долара към юни 2025 г., а Fortune съобщи през септември, че компанията му Beast Industries, в която притежава малко повече от половината акции, струва около 5 милиарда долара. Въпреки това, YouTuber-ът уточни, че в личната му банкова сметка често има под 1 милион долара, като в момента взема пари назаем. „Технически всеки, който гледа това видео, има повече пари от мен в сметката си, ако извадите стойността на собствения капитал на моята компания“, допълни той.

MrBeast обясни, че главната му фокусна точка е създаването на видеа и разрастването на бизнеса му. „Просто не мисля за личната си банкова сметка. Събуждам се и работя. Целият ми фокус е върху това да правя най-великите видеа и да изградя бизнеса си възможно най-голям“, каза той.

Освен това той разкри, че е похарчил значителни средства, за да види годеницата си Теа Буйсен, която учи във Великобритания. „Просто наех частен самолет, защото исках да я видя. Полетът струваше около 150 000 долара, но иначе щеше да е много по-дълго и неудобно“, обясни MrBeast.

Той също така разкри, че понякога взема назаем пари от майка си, за да покрие разходи като предстоящата си сватба. „Аз лично имам много малко пари, защото реинвестирам всичко – тази година ще похарчим около четвърт милиард за съдържание. По ирония на съдбата, вземам назаем от майка ми за сватбата“, написа MrBeast в Twitter.

Въпреки финансовите трудности в личната сметка, той подчертава, че бизнесите, които притежава, имат значителна стойност на хартия и продължават да растат. Това обяснява защо, въпреки статута му на милиардер, той всъщност често разчита на заемни средства за ежедневни нужди и лични разходи.

