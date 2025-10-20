X стартира пазар за неактивни потребителски имена

Услугата е достъпна първоначално само за платени абонати

Социалната мрежа Х, собственост на милиардера Илон Мъск, започна онлайн пазар за разпределяне на неактивни или неизползвани потребителски имена, предаде ДПА.

Услугата е достъпна първоначално само за платени абонати на плановете Premium Business и Premium+. Платформата предлага два типа потребителски имена - приоритетни и редки.

Приоритетните имена обикновено представляват пълни имена, изрази от няколко думи или комбинации от букви и цифри, предаде БТА. Те могат да бъдат заявени безплатно, като отговор се очаква в рамките на три дни. Ако абонаментът бъде анулиран или понижен, профилът автоматично се връща към първоначалното си потребителско име.

Имена, като например @Tom или @Pizza, които са много кратки или силно търсени, се разпределят по различен начин – чрез покана от платформата или чрез публична процедура за кандидатстване. След закупуване тези имена остават за потребителя, дори ако абонаментът му бъде прекратен.

Илон Мъск по-рано обяви, че акаунтите, свързани с неактивни потребители, ще бъдат прекратени, за да се освободи място за нови потребителски имена, припомня ДПА.

