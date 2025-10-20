1 USD
1.67437 BGN
Петрол
61.09 $/барел
Bitcoin
$110,648.0
Последвайте ни
1 USD
1.67437 BGN
Петрол
61.09 $/барел
Bitcoin
$110,648.0
Свят X стартира пазар за неактивни потребителски имена

X стартира пазар за неактивни потребителски имена

Свят

bTV Бизнес екип

Услугата е достъпна първоначално само за платени абонати

Социалната мрежа Х, собственост на милиардера Илон Мъск, започна онлайн пазар за разпределяне на неактивни или неизползвани потребителски имена, предаде ДПА.

Услугата е достъпна първоначално само за платени абонати на плановете Premium Business и Premium+. Платформата предлага два типа потребителски имена - приоритетни и редки.

Полша одобри строг закон за регулиране на пазара на криптовалутите

Приоритетните имена обикновено представляват пълни имена, изрази от няколко думи или комбинации от букви и цифри, предаде БТА. Те могат да бъдат заявени безплатно, като отговор се очаква в рамките на три дни. Ако абонаментът бъде анулиран или понижен, профилът автоматично се връща към първоначалното си потребителско име.

Колко често изпълнителният директор на McDonald's се храни във веригата си?

Имена, като например @Tom или @Pizza, които са много кратки или силно търсени, се разпределят по различен начин – чрез покана от платформата или чрез публична процедура за кандидатстване. След закупуване тези имена остават за потребителя, дори ако абонаментът му бъде прекратен.

Илон Мъск по-рано обяви, че акаунтите, свързани с неактивни потребители, ще бъдат прекратени, за да се освободи място за нови потребителски имена, припомня ДПА.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата