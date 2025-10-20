1 USD
Свят Колко често изпълнителният директор на McDonald's се храни във веригата си?

Колко често изпълнителният директор на McDonald's се храни във веригата си?

bTV Бизнес екип

Кемпчински заема поста главен изпълнителен директор на McDonald's от ноември 2019 г.

Главният изпълнителен директор на McDonald's, Крис Кемпчински, споделя колко често се храни в заведенията на компанията. По негови думи, това се случва три или четири пъти седмично“. Понякога предпочита закуска, друг път обяд.

В кратко видео, публикувано в Instagram, той отговаря на въпрос, който според него често получава: Колко често ям в Макдоналдс? Бих казал доста често.“ И допълва: Едно от предимствата на работата е, че можеш да се наслаждаваш често на храната там.“

Въпреки редовното си хранене във веригата, Кемпчински поддържа добра физическа форма. През октомври 2021 г. той публикува статия в LinkedIn, озаглавена Моята мотивация за маратон: Подкрепа на другите в нужда“, в която разказва, че бягането на маратони е част от живота му още от 22-годишна възраст.

Кой е Крис Кемпчински?

Кемпчински заема поста главен изпълнителен директор на McDonald's от ноември 2019 г., след като наследи Стив Истърбрук в рамките на промени в управлението. Оттогава насам той води компанията през предизвикателни периоди от пандемията от COVID-19 до икономическа нестабилност и повишена инфлация.

McDonald's се фокусира върху предлагане на достъпни оферти за клиенти с по-ниски доходи, като част от стратегията за справяне с променящото се потребителско поведение. Сред инициативите е промоционалното меню за $5, което стартира през 2024 г. и отбеляза добри резултати през 2025 г.

McDonald's създава свещи с аромат на продуктите си

Какви са финансовите резултати на компанията? 

Финансовите резултати за второто тримесечие на тази година показват увеличение на приходите с 5%, достигайки 6,84 милиарда долара. Компанията отчете ръст от 3,8% в глобалните сравними продажби и 2,5% увеличение на продажбите в съществуващите магазини в САЩ. Въпреки това, Кемпчински отбеляза спад в посещаемостта сред клиентите с по-ниски доходи, като заяви, че техните визити са намалели с двуцифрен процент спрямо предходната година.

