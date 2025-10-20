1 USD
1.67437 BGN
Петрол
61.09 $/барел
Bitcoin
$110,648.0
Последвайте ни
1 USD
1.67437 BGN
Петрол
61.09 $/барел
Bitcoin
$110,648.0
Свят Полша одобри строг закон за регулиране на пазара на криптовалутите

Полша одобри строг закон за регулиране на пазара на криптовалутите

bTV Бизнес екип

Законът включва строги санкции до 10 млн. долара и лишаване от свобода до две години

Полският парламент прие нов законопроект за крипто активите, който въвежда значими ограничения и създава специален орган за надзор над сектора. Той ще установява лицензионен режим за доставчиците на услуги, свързани с крипто активи (CASP), с цел хармонизиране на местното законодателство с европейската регулаторна рамка MiCA, предава Сointelegraph. Одобрението на законопроекта предизвика сериозен обществен отзвук поради строгите санкции, които предвиждат глоби до 10 милиона полски злоти (около 2,17 млн. евро) и лишаване от свобода до две години.

Централно място в новото законодателство заема Комисията за финансов надзор на Полша (KNF), която е определена за основен регулатор в сферата на крипто активите. Съгласно новите разпоредби, всички участници в този пазар както местни, така и международни доставчици на услуги като борси, попечители и емитенти ще бъдат длъжни да получат лиценз от KNF, за да оперират легално в страната.

Как 240 000 криптомилионери по света харчат богатствата си

Кандидатстващите за лиценз трябва да представят подробно заявление, съдържащо информация за тяхната корпоративна структура, капиталова стабилност, вътрешен контрол, мерки за съответствие, управление на риска и политики срещу пране на пари (AML).

При окончателното приемане на закона, доставчиците на крипто услуги в Полша ще имат шестмесечен гратисен период, в който да получат нужните лицензи. Ако не спазят това изискване, те рискуват прекратяване на дейността и изправяне пред правни последици. Въпреки че текстът цели прилагане на европейския MiCA регламент, много експерти и участници в индустрията предупреждават за тежките последици, които новите мерки биха могли да имат върху местния крипто пазар.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата