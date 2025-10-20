Полша одобри строг закон за регулиране на пазара на криптовалутите

Законът включва строги санкции до 10 млн. долара и лишаване от свобода до две години

Полският парламент прие нов законопроект за крипто активите, който въвежда значими ограничения и създава специален орган за надзор над сектора. Той ще установява лицензионен режим за доставчиците на услуги, свързани с крипто активи (CASP), с цел хармонизиране на местното законодателство с европейската регулаторна рамка MiCA, предава Сointelegraph. Одобрението на законопроекта предизвика сериозен обществен отзвук поради строгите санкции, които предвиждат глоби до 10 милиона полски злоти (около 2,17 млн. евро) и лишаване от свобода до две години.

Централно място в новото законодателство заема Комисията за финансов надзор на Полша (KNF), която е определена за основен регулатор в сферата на крипто активите. Съгласно новите разпоредби, всички участници в този пазар – както местни, така и международни доставчици на услуги като борси, попечители и емитенти – ще бъдат длъжни да получат лиценз от KNF, за да оперират легално в страната.

Кандидатстващите за лиценз трябва да представят подробно заявление, съдържащо информация за тяхната корпоративна структура, капиталова стабилност, вътрешен контрол, мерки за съответствие, управление на риска и политики срещу пране на пари (AML).

При окончателното приемане на закона, доставчиците на крипто услуги в Полша ще имат шестмесечен гратисен период, в който да получат нужните лицензи. Ако не спазят това изискване, те рискуват прекратяване на дейността и изправяне пред правни последици. Въпреки че текстът цели прилагане на европейския MiCA регламент, много експерти и участници в индустрията предупреждават за тежките последици, които новите мерки биха могли да имат върху местния крипто пазар.

