ЕС настоява Meta да допусне конкурентни AI чатботове в WhatsApp

Европейската комисия предупреди Meta, че е длъжна да осигури достъп на конкурентни AI чатботове до платформата WhatsApp, след като антитръстово разследване е установило нарушение на правилата на ЕС за конкуренцията от страна на американската технологична компания, предава БГ НЕС.

Еврокомисарят по конкуренцията Тереса Рибера заяви, че Европейският съюз обмисля бързото въвеждане на временни мерки срещу Meta. Целта им е да се гарантира достъпът на конкуренти до WhatsApp по време на разследването и да се предотврати възможността новата политика на компанията да нанесе необратими щети върху конкуренцията в Европа.

Изпълнителният орган на ЕС, отговарящ за конкурентната политика, е изпратил на Meta т.нар. „изложение на възраженията“ – официален етап в рамките на антитръстовата процедура, съобщава АФП. От Комисията подчертаха, че Meta има право да отговори на обвиненията и да защити позицията си, като същевременно уточниха, че настоящите действия не предрешават крайния изход от разследването.

Meta отхвърли предварителните заключения на Европейската комисия. „Фактите показват, че няма основание ЕС да се намесва“, заяви говорител на компанията, добавяйки че съществуват множество решения с изкуствен интелект, достъпни чрез магазини за приложения, операционни системи, устройства, уебсайтове и партньорства в индустрията.

По думите му логиката на Комисията неправилно приема, че WhatsApp Business API представлява ключов канал за разпространение на AI чатботове. Разследването, започнало през декември, е част от по-широките усилия на 27-членния ЕС да засили контрола върху големите технологични компании, много от които са базирани в САЩ, въпреки силната съпротива от страна на администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

