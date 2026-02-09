BGN → EUR
Технологии ЕС настоява Meta да допусне конкурентни AI чатботове в WhatsApp

ЕС настоява Meta да допусне конкурентни AI чатботове в WhatsApp

bTV Бизнес екип

Европейският съюз обмисля бързото въвеждане на временни мерки срещу Meta

Европейската комисия предупреди Meta, че е длъжна да осигури достъп на конкурентни AI чатботове до платформата WhatsApp, след като антитръстово разследване е установило нарушение на правилата на ЕС за конкуренцията от страна на американската технологична компания, предава БГ НЕС.

Снимка: iStock

Еврокомисарят по конкуренцията Тереса Рибера заяви, че Европейският съюз обмисля бързото въвеждане на временни мерки срещу Meta. Целта им е да се гарантира достъпът на конкуренти до WhatsApp по време на разследването и да се предотврати възможността новата политика на компанията да нанесе необратими щети върху конкуренцията в Европа.

Изпълнителният орган на ЕС, отговарящ за конкурентната политика, е изпратил на Meta т.нар. изложение на възраженията“ официален етап в рамките на антитръстовата процедура, съобщава АФП. От Комисията подчертаха, че Meta има право да отговори на обвиненията и да защити позицията си, като същевременно уточниха, че настоящите действия не предрешават крайния изход от разследването.

Златото и среброто поскъпват - какви са причините?

Meta отхвърли предварителните заключения на Европейската комисия. Фактите показват, че няма основание ЕС да се намесва“, заяви говорител на компанията, добавяйки че съществуват множество решения с изкуствен интелект, достъпни чрез магазини за приложения, операционни системи, устройства, уебсайтове и партньорства в индустрията.

По думите му логиката на Комисията неправилно приема, че WhatsApp Business API представлява ключов канал за разпространение на AI чатботове. Разследването, започнало през декември, е част от по-широките усилия на 27-членния ЕС да засили контрола върху големите технологични компании, много от които са базирани в САЩ, въпреки силната съпротива от страна на администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

