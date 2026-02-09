Вашият Android е бавен? Ето 4 стъпки как да го оправите

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Ако притежавате телефон с операционна система на Android, който е започнал да работи бавно, трябва да направите няколко малки стъпки. Те ще помогнат на устройството ви да рзаработи отново на пълни обороти. Ето кои са 4-те стъпки, цитирани от ZDNET.
Много често трупаме на телефоните си десетки приложения, които не използваме, но все пак те заемат място. Може да сте използвали приложение за скенер на QR кодове от ресторант по време на пътуването си преди години или приложение за редактиране на снимки, което вече не се използва. Най-добре е да деинсталирате такива приложения, за да освободите място на телефона си с Android.
Разчистването на вашия Android телефон може да го направи по-бърз, защото няма да е необходимо да разпределя ресурси за приложения, които вече не се използват. Деинсталирането на такива APK файлове ще доведе до по-добро управление на ресурсите и по този начин до по-бърз телефон.
Старите телефони с Android са склонни да натрупват много боклуци, независимо дали става въпрос за файлове или отдавна забравени снимки на училищни бележки. След като изтриете неизползваните приложения, опитайте се да освободите място, като прегледате файловете и снимките на вашия телефон с Android.
Уверете се, че вашият Android е актуализиран по отношение на операционната система. Ако поддържате устройството актуално, то ще бъсе много по-бързо. След като премахнете деинсталираните приложения и актуализирате стария си телефон с Android до най-новата версия на операционната система, трябва да отидете в Google Play Store и да актуализирате останалите приложения. Важно е да използвате най-новите налични версии на тези приложения, за да имате достъп до най-новите функции, по-добра производителност и подобрена сигурност.
Можете да активирате или деактивирате няколко настройки, за да направите телефона си да работи по-бързо, включително опции за разработчици, за да промените скоростта на анимацията. Това е малко по-сложно от останалите настройки, споменати по-горе, но може да направи телефона ви да работи значително по-бързо.
Трябва да активирате опциите за разработчици, като отидете в Настройки > Относно телефона > Докоснете Информация за софтуера > и след това докоснете номера на компилацията си седем пъти. Това би трябвало да активира опциите за разработчици, така че вече да имате достъп до различни настройки за мащаба на анимацията.
Сега отидете в секцията Animation в опциите за разработчици и превъртете надолу, докато намерите мащаба на анимацията на прозореца. Докоснете го и задайте анимацията на 0,5x, така че приложенията и изскачащите прозорци да се изпълняват по-бързо.
След като бъдат настроени, той би трябвало да се усеща по-бърз и да се справя с ежедневните задачи.
