Вашият Android е бавен? Ето 4 стъпки как да го оправите

Ето какво да правите

Ако притежавате телефон с операционна система на Android, който е започнал да работи бавно, трябва да направите няколко малки стъпки. Те ще помогнат на устройството ви да рзаработи отново на пълни обороти. Ето кои са 4-те стъпки, цитирани от ZDNET.

1. Изтрийте приложенията, които не използвате

Снимка: Getty Images

Много често трупаме на телефоните си десетки приложения, които не използваме, но все пак те заемат място. Може да сте използвали приложение за скенер на QR кодове от ресторант по време на пътуването си преди години или приложение за редактиране на снимки, което вече не се използва. Най-добре е да деинсталирате такива приложения, за да освободите място на телефона си с Android.

Разчистването на вашия Android телефон може да го направи по-бърз, защото няма да е необходимо да разпределя ресурси за приложения, които вече не се използват. Деинсталирането на такива APK файлове ще доведе до по-добро управление на ресурсите и по този начин до по-бърз телефон.

2. Освободете още място за съхранение

Старите телефони с Android са склонни да натрупват много боклуци, независимо дали става въпрос за файлове или отдавна забравени снимки на училищни бележки. След като изтриете неизползваните приложения, опитайте се да освободите място, като прегледате файловете и снимките на вашия телефон с Android.

Прехвърлете снимки от телефона си и ги запазете на външен диск или в облака. Това помага да създадете резервно копие на вашите спомени и да освободите място на стария си телефон с Android.

Изчистване на кеша на приложението. За незнаещите, кешът са части от данни, които приложението запазва, за да може да работи по-бързо следващия път, когато го отворите. Препоръчвам да изчистите кеша за по-рядко използвани приложения, които нямат запазена информация за вход. Можете да отидете в Настройки > Памет > Приложение > Изчистване на кеша, за да спестите повече място.

3 . Проверете за актуализации

Снимка: Samsung

Уверете се, че вашият Android е актуализиран по отношение на операционната система. Ако поддържате устройството актуално, то ще бъсе много по-бързо. След като премахнете деинсталираните приложения и актуализирате стария си телефон с Android до най-новата версия на операционната система, трябва да отидете в Google Play Store и да актуализирате останалите приложения. Важно е да използвате най-новите налични версии на тези приложения, за да имате достъп до най-новите функции, по-добра производителност и подобрена сигурност.

4. Регулирайте скоростта на анимацията

Можете да активирате или деактивирате няколко настройки, за да направите телефона си да работи по-бързо, включително опции за разработчици, за да промените скоростта на анимацията. Това е малко по-сложно от останалите настройки, споменати по-горе, но може да направи телефона ви да работи значително по-бързо.

Трябва да активирате опциите за разработчици, като отидете в Настройки > Относно телефона > Докоснете Информация за софтуера > и след това докоснете номера на компилацията си седем пъти. Това би трябвало да активира опциите за разработчици, така че вече да имате достъп до различни настройки за мащаба на анимацията.

Сега отидете в секцията Animation в опциите за разработчици и превъртете надолу, докато намерите мащаба на анимацията на прозореца. Докоснете го и задайте анимацията на 0,5x, така че приложенията и изскачащите прозорци да се изпълняват по-бързо.

След като бъдат настроени, той би трябвало да се усеща по-бърз и да се справя с ежедневните задачи.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN