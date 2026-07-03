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Свят България е сред страните в ЕС с ръст при краткосрочното настаняване

България е сред страните в ЕС с ръст при краткосрочното настаняване

bTV Бизнес екип

Най-силен ръст е отчетен в Малта

България се вписва в общата възходяща тенденция при туристическите нощувки през платформите Airbnb, Booking и други, като краткосрочното настаняване в ЕС продължава стабилно да расте през първото тримесечие на 2026 г. Страната участва в разширяващ се европейски пазар, доминиран от силно търсене в Южна и Централна Европа, предаде БГНЕС.

Снимка: Canva

В рамките на Европейския съюз през първото тримесечие на 2026 г. са отчетени общо 144,3 милиона нощувки, резервирани чрез трите основни онлайн платформи за краткосрочно настаняване. Това означава увеличение от 9,7% спрямо същия период на 2025 г.

Данните показват, че ръстът обхваща всички държави членки, като всяка от тях отчита повишение на нощувките в сравнение с първото тримесечие на 2025 г. Това потвърждава устойчивото разрастване на т.нар. платформен туризъм в целия Европейски съюз.

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Най-силен ръст е отчетен в Малта (+30,5%), Словения (+24,7%), Словакия (+23,5%) и Кипър (+22,3%). Значително увеличение се наблюдава също във Финландия, Чехия, Ирландия, Хърватия, Гърция, Германия и Италия, където ръстовете са двуцифрени.

Сред най-големите туристически пазари в ЕС – Франция, Испания, Италия, Германия, Полша, Австрия и Португалия – също се отчита ръст, като Германия и Италия отбелязват близо 15% увеличение, а Франция и Испания регистрират по-умерен ръст.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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