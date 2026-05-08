Всички музеи във Франция стават безплатни – ето кога да ги посетите

Сред музеите и паметниците, които ще участват в инициативата, са световноизвестни обекти като Лувъра, Музея д'Орсе и други

На 23 май 2026 г. във Франция отново ще се проведе „Европейската нощ на музеите“. В рамките на инициативата десетки музеи, паметници и културни пространства в Париж, региона Ил дьо Франс и цяла Нормандия ще отворят врати безплатно за посетители до полунощ.

Събитието се организира от френското Министерство на културата с подкрепата на ЮНЕСКО и тази година ще отбележи своето 22-ро издание. Инициативата дава възможност на любителите на изкуството и историята да разгледат някои от най-емблематичните културни обекти във Франция вечерта и без входна такса.

Освен свободния достъп, за посетителите са подготвени различни активности – екскурзоводски турове, работилници, интерактивни занимания, арт инсталации, музикални изпълнения, представления и дори дегустации. Организаторите обещават напълно различно музейно преживяване, което превръща културната разходка в истински празник, предава Рaris je taimе.

Сред музеите и паметниците, които ще участват в инициативата, са световноизвестни обекти като Лувъра, Музея д'Орсе, Център „Помпиду“, Гран Пале, Музея на Оранжерията, Националния музей „Пикасо“, Музея „Клюни“, Фондация „Луи Вюитон“, Музея на модерното изкуство, Двореца Токио, Института на арабския свят и Френската кинотека.

В програмата са включени още Консиержерията, Хотел „Де ла Марин“, Музеят на декоративните изкуства, Музеят „Мармотан Моне“, Националният морски музей, Музеят „Ив Сен Лоран“, Парижката филхармония, Музеят „Балзак“, Музеят „Гюстав Моро“, както и десетки други културни институции, исторически сгради и тематични музеи из цялата френска столица.