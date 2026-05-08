Свят ЕС отваря пътя за използването на американското авиационно гориво „Jet A“ в Европа

ЕС отваря пътя за използването на американското авиационно гориво „Jet A" в Европа

bTV Бизнес екип

Jet A се използва ежедневно за полети от и в рамките на Съединените щати и Канада

Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност (EASA) заяви, че използването в Европа на „Jet A“ - авиационно гориво, произвеждано в САЩ - „не би създало проблеми със сигурността“, докато Брюксел проучва тази възможност на фона на риска от недостиг, свързан с войната в Близкия изток.

„Jet A се използва ежедневно за полети от и в рамките на Съединените щати и Канада. Евентуалното му въвеждане в Европа или в други региони на света не би представлявало проблем за безопасността, при условие че този процес бъде правилно управляван“, посочва агенцията, цитирана от АФП.

От EASA препоръчват различните видове горива да не бъдат смесвани и персоналът да премине през подходящо обучение, предаде БГНЕС.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

