×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.177 BGN
Петрол
101.21 $/барел
Bitcoin
$79,708.2
Последвайте ни
1 USD
1.177 BGN
Петрол
101.21 $/барел
Bitcoin
$79,708.2
Свят 10 преживявания в Европа, които всеки турист трябва да изпита

10 преживявания в Европа, които всеки турист трябва да изпита

Свят

bTV Бизнес екип

Тези места са задължителни за всеки пътуващ

Планирате ли пътуване до Европа? С толкова много държави и култури за опознаване, може да е трудно да решите какво да видите и направите. За да ви помогнем да се възползвате максимално от пътуването си, ето 10 преживявания, които категорично не бива да пропускате, когато посещавате Европа. 

Посетете Айфеловата кула в Париж

Айфеловата кула е една от най-емблематичните забележителности в Европа и с основание. С височина от 324 метра, тя предлага невероятни гледки към града и е задължителна за посещение от всеки, който за първи път посещава Париж. Вземете асансьора или се качете по стълбите до върха за незабравимо преживяване.

Разходете се по Шанз-Елизе

Шанз-Елизе е една от най-известните улици в света и с основание. Този емблематичен булевард е дом на луксозни магазини, кафенета и театри и е идеалното място за наблюдение на хора и потапяне в оживената атмосфера на града, The trillionaire life.

Вижте Сикстинската капела във Ватикана

Сикстинската капела е една от най-известните капели в света и се намира във Ватикана. Тя е известна с тавана си, изрисуван от Микеланджело, който изобразява сцени от Книгата Битие. Сикстинската капела е и мястото на Папския конклав, където се избират нови папи.

Как кризата с авиационното гориво се отразява на европейските полети?

Посетете историческия град Прага

Прага е град, който често е пренебрегван, но е едно от скритите бижута на Европа. Старият му град е лабиринт от калдъръмени улички, очарователни площади и исторически сгради. Не забравяйте да посетите Карловия мост, каменен мост от 14-ти век, който предлага страхотна гледка към града.

Направете живописна разходка с гондола във Венеция

Венеция е град, различен от всеки друг, и един от най-добрите начини да я изживеете е като се разходите с гондола през живописните му канали. Докато се плъзгате покрай цветни сгради и под очарователни мостове, ще добиете представа какъв е бил животът в този уникален град по време на разцвета му.

Разгледайте Версайския дворец

Версайският дворец е задължително място за любителите на историята. Този величествен дворец е построен през 17-ти век за крал Луи XIV и е шедьовър на френската барокова архитектура. Пищните държавни апартаменти на двореца, богато украсените градини и зашеметяващата Зала на огледалата си заслужават да бъдат посетени.

Посетете историческия град Единбург

Единбург е град, пропит с история и култура. Старият и Новият град са обекти на световното наследство на ЮНЕСКО и са дом на много важни исторически сгради и забележителности. Не забравяйте да посетите Единбургския замък, който се намира на върха на изгаснал вулкан и предлага страхотна гледка към града.

Потопете се в Синята лагуна в Исландия

Синята лагуна е геотермален спа център, разположен в Исландия. Водата му е богата на минерали и се казва, че има лечебни свойства. Релаксацията в топлата вода, докато сте заобиколени от суровата красота на вулканичния пейзаж на Исландия, е преживяване, което няма да забравите скоро.

Вижте Северното сияние в Норвегия

Северното сияние, или Aurora borealis, е естествено светлинно шоу, което се случва в нощното небе. Норвегия е едно от най-добрите места за наблюдение на тези забележителности и няма нищо по-хубаво от чувството да стоите насред снежен пейзаж, докато Северното сияние танцува над главите ви.

Посетете историческия град Атина

Атина е родното място на западната цивилизация и е дом на някои от най-известните древни паметници в света. Акрополът, с емблематичния си храм Партенон, е задължителен за посещение. Градът е дом и на древната Агора, театъра на Дионис и Римския форум.

Европа е континент, богат на история, култура и природни красоти. От Айфеловата кула в Париж до Северното сияние в Норвегия, има по нещо за всеки. Независимо дали сте любител на историята, културата или природата, в Европа ще намерите нещо, което ще плени въображението ви и ще създаде спомени за цял живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Джеф Безос продава мегаяхта си Koru за 500 млн. долара, била твърде голяма
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Афганистан до София: Жената, която превърна бягството от войната в успешен бизнес с кауза
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Николай Ваньов: Българската икономика е стабилна, но финансовата грамотност остава проблем
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата