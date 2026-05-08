Това са най-харесваните Instagram постове на всички времена

bTV Бизнес екип

Футболът се превърна в абсолютен лидер по ангажираност в Instagram

Социалните мрежи отдавна не са просто място за снимки и забавление. Те се превърнаха в глобална икономика на вниманието, в която един пост може да генерира милиони долари стойност за брандове, спортисти и медийни компании. А класацията на най-харесваните публикации в Instagram е своеобразен барометър за това какво движи дигиталната аудитория.

Към май 2026 г. най-харесваната публикация в Instagram за всички времена е публикацията на Лионел Меси в карусел, в която той празнува победата си на Световното първенство по футбол през 2022 г., с над 75 милиона харесвания. Тя счупи предишния рекорд, държан от вирусното „World Record Egg“ през декември 2022 г., който в момента е над 55 милиона харесвания.

Любопитното е, че футболът се превърна в абсолютен лидер по ангажираност в Instagram. Освен рекордния пост, Лионел Меси държи още няколко позиции в топ 10, включително снимката си в леглото със Световната купа, която има над 50 милиона харесвания.

На четвърто място се нарежда рекламната кампания на Кристиано Роналдо и Лионел Меси за Louis Vuitton, на която двамата играят шах. Постът е пример как луксозните брандове използват спортните суперзвезди не просто за реклама, а за създаване на културни моменти с глобален обхват. Снимката събира над 40 милиона харесвания.

В класацията влиза и публикацията на Кристиано Роналдо и партньорката му Джорджина Родригес, с която обявяват, че очакват деца. Тя преминава границата от 32 милиона харесвания.

Преди футболната доминация рекордът принадлежеше на Кайли Дженър със снимка на дъщеря ѝ Сторми. Това беше периодът, в който инфлуенсър културата диктуваше алгоритмите и вниманието в Instagram.

Днес обаче най-успешните публикации са свързани с глобални емоционални събития - спортни триумфи, лични новини или трагични моменти. Сред най-харесваните постове остава и последната публикация на XXXTentacion, която събира над 30 милиона харесвания след смъртта му.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

