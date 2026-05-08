×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.177 BGN
Петрол
101.21 $/барел
Bitcoin
$79,708.2
Последвайте ни
1 USD
1.177 BGN
Петрол
101.21 $/барел
Bitcoin
$79,708.2
Свят С колко е поскъпнала енергията за бизнеса през втората половина на 2025 г.?

С колко е поскъпнала енергията за бизнеса през втората половина на 2025 г.?

bTV Бизнес екип

Общо 18 държави членки на ЕС са отчетели спад на цените за небитовите потребители

България е сред петте държави в Европейския съюз, които са отчели ръст на цените на електроенергията за небитовите потребители през втората половина на 2025 г., показват най-новите данни на Евростат. У нас цените за бизнеса са се повишили с 6,8% спрямо същия период на 2024 г. По-голямо увеличение е регистрирано само в Румъния – 15,4%, и в Швеция – 9,4%. Нарастване има още в Белгия с 2,8% и Словакия с 1,4%, цитира БТА.

Общо 18 държави членки на ЕС са отчетели спад на цените за небитовите потребители през същия период, което потвърждава тенденцията към намаление. Най-значителен е спадът в Словения – 16,6%, следвана от Люксембург – 15,8%, и Франция – 14,1%.

През втората половина на 2025 г. средната цена на електроенергията за небитовите потребители в ЕС е била 18,37 евро за 100 киловатчаса, спрямо 19,03 евро през първата половина на годината, което представлява понижение от 3,5%. Данните се отнасят за потребители с годишно потребление между 500 и 2000 мегаватчаса.

Откриха фотоволтаична централа край Силистра

Евростат отбелязва, че цените за бизнеса в ЕС следват тенденция към намаление от първата половина на 2023 г., когато средната цена е била 21,51 евро за 100 киловатчаса. През втората половина на 2023 г. тя е спаднала до 20,03 евро, през първата половина на 2024 г. е 18,85 евро, през втората половина на 2024 г. се увеличава леко до 19,41 евро, а през първата половина на 2025 г. е 19,03 евро.

Най-високи цени през втората половина на 2025 г. са отчетени в Ирландия – 25,52 евро, Кипър – 24,29 евро, и Германия – 22,64 евро за 100 киловатчаса. Най-ниски са във Финландия – 7,48 евро, и Швеция – 9,70 евро. В четири държави цените почти не се променят, с колебания между повишение от 0,4% в Малта и спад от 1% в Австрия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Джеф Безос продава мегаяхта си Koru за 500 млн. долара, била твърде голяма
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Афганистан до София: Жената, която превърна бягството от войната в успешен бизнес с кауза
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Николай Ваньов: Българската икономика е стабилна, но финансовата грамотност остава проблем
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата