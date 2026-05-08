С колко е поскъпнала енергията за бизнеса през втората половина на 2025 г.?

Общо 18 държави членки на ЕС са отчетели спад на цените за небитовите потребители

България е сред петте държави в Европейския съюз, които са отчели ръст на цените на електроенергията за небитовите потребители през втората половина на 2025 г., показват най-новите данни на Евростат. У нас цените за бизнеса са се повишили с 6,8% спрямо същия период на 2024 г. По-голямо увеличение е регистрирано само в Румъния – 15,4%, и в Швеция – 9,4%. Нарастване има още в Белгия с 2,8% и Словакия с 1,4%, цитира БТА.

Общо 18 държави членки на ЕС са отчетели спад на цените за небитовите потребители през същия период, което потвърждава тенденцията към намаление. Най-значителен е спадът в Словения – 16,6%, следвана от Люксембург – 15,8%, и Франция – 14,1%.

През втората половина на 2025 г. средната цена на електроенергията за небитовите потребители в ЕС е била 18,37 евро за 100 киловатчаса, спрямо 19,03 евро през първата половина на годината, което представлява понижение от 3,5%. Данните се отнасят за потребители с годишно потребление между 500 и 2000 мегаватчаса.

Евростат отбелязва, че цените за бизнеса в ЕС следват тенденция към намаление от първата половина на 2023 г., когато средната цена е била 21,51 евро за 100 киловатчаса. През втората половина на 2023 г. тя е спаднала до 20,03 евро, през първата половина на 2024 г. е 18,85 евро, през втората половина на 2024 г. се увеличава леко до 19,41 евро, а през първата половина на 2025 г. е 19,03 евро.

Най-високи цени през втората половина на 2025 г. са отчетени в Ирландия – 25,52 евро, Кипър – 24,29 евро, и Германия – 22,64 евро за 100 киловатчаса. Най-ниски са във Финландия – 7,48 евро, и Швеция – 9,70 евро. В четири държави цените почти не се променят, с колебания между повишение от 0,4% в Малта и спад от 1% в Австрия.