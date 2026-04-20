Всички глоби в Гърция, за които трябва да знаете като турист

За някои неща глобите са наистина солени
Паркирането в забранени зони в Гърция е често нарушение сред туристите. Глобите варират между 40 и 150 евро, в зависимост от мястото. Ако автомобилът е паркиран на място за инвалиди или блокира движение, санкцията е по-висока. В някои случаи полицията може да свали регистрационните табели, което създава сериозни неудобства на туристите.
От обществените забрани трябва да сте наясно, че е забранено да снимате с дрон над археологически обекти и военни зони без строго разрешение. Законите в Гърция нямат толерантност към употребата на наркотици, пише на сайта на Министерство на външните работи. Свободното къмпингуване на плажове, гори и обществени места в Гърция е забранено. Туристите могат да бъдат глобени с до 300 евро, а в някои случаи санкцията е по-висока, ако се счита за незаконно ползване на обществена територия.
В южната ни съседка действат строги екологични закони, според които събирането на природни ресурси като пясък, миди, камъни или раковини от плажовете на някои острови може да доведе до глоба в размер до 1000 евро.
В туристическите райони шумът в неподходящи часове може да доведе до санкции. При нарушаване на обществения ред глобите могат да започнат от 100 евро, особено при оплаквания от съседи или хотели.
При проверка туристите трябва да носят:
Липсата на документи може да доведе до глоби от 100 евро нагоре.
Те имат производство от 151 долара на час
