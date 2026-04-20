Всички глоби в Гърция, за които трябва да знаете като турист

За някои неща глобите са наистина солени

Гърция прилага много строги глоби за пътни нарушения и обществено поведение, често включващи отнемане на книжка, регистрационни номера и спиране на автомобила от движение (често за 10-180 дни) . Основните санкции са за шофиране с телефон, превишена скорост, алкохол, неправилно изпреварване и преминаване на червено. От 13.09.2025 г. в Гърция са в сила нови изменения в Закона за движение по пътищата в за нарушителите на правилата за движение по пътищата, както и кумулативно наказание за повторни нарушения. Целта на въвеждането на високите глоби е намаляване на пътнотранспортните произшествия в страната, която остава на челните места в ЕС по брой на смъртни случаи по пътищата.

Употреба на телефон: Глоба от 350€ до 2000€, отнемане на книжка за 30 дни до 1 година.

Неправилно изпреварване: 700€ , отнемане на книжка за 30 дни и спиране от движение за 10 дни.

Преминаване на червен светофар: 700€ , 30 дни без книжка.

Неизползване на предпазен колан/каска: 350€ и отнемане на книжка за 30 дни.

Неспиране на "СТОП": 350€ и 30 дни без книжка.

Алкохол: От 350€ (0,5-0,8 промила) до над 1200€ , затвор и отнемане на книжка/номера за 180 дни при по-високи нива.

Шофиране с джапанки/дебело яке: Забранено; може да се тълкува като опасно шофиране.

Хвърляне на фасове/боклуци: Много солени глоби, може да достигнат стотици евро.

Затъмнени стъкла: Глоба, ако не отговарят на стандартите.

Неплатени глоби: Новите правила позволяват задържане на автомобила на границата при неплатени стари глоби.

Паркирането в забранени зони в Гърция е често нарушение сред туристите. Глобите варират между 40 и 150 евро, в зависимост от мястото. Ако автомобилът е паркиран на място за инвалиди или блокира движение, санкцията е по-висока. В някои случаи полицията може да свали регистрационните табели, което създава сериозни неудобства на туристите.

От обществените забрани трябва да сте наясно, че е забранено да снимате с дрон над археологически обекти и военни зони без строго разрешение. Законите в Гърция нямат толерантност към употребата на наркотици, пише на сайта на Министерство на външните работи. Свободното къмпингуване на плажове, гори и обществени места в Гърция е забранено. Туристите могат да бъдат глобени с до 300 евро, а в някои случаи санкцията е по-висока, ако се счита за незаконно ползване на обществена територия.

В южната ни съседка действат строги екологични закони, според които събирането на природни ресурси като пясък, миди, камъни или раковини от плажовете на някои острови може да доведе до глоба в размер до 1000 евро.

В туристическите райони шумът в неподходящи часове може да доведе до санкции. При нарушаване на обществения ред глобите могат да започнат от 100 евро, особено при оплаквания от съседи или хотели.

При проверка туристите трябва да носят:

лична карта или паспорт;

шофьорска книжка;

талон на автомобила;

валидна застраховка.

Липсата на документи може да доведе до глоби от 100 евро нагоре.