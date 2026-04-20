×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1797 BGN
Петрол
95.29 $/барел
Bitcoin
$74,603.5
Последвайте ни
1 USD
1.1797 BGN
Петрол
95.29 $/барел
Bitcoin
$74,603.5
Водещи компании обсъждат ролята на AI и Lean в бизнеса на конференция в София

Водещи компании обсъждат ролята на AI и Lean в бизнеса на конференция в София

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

На 23 април 2026 г. в Гранд Хотел Милениум София ще се проведе конференцията Tomorrow Redefined, посветена на процесната и организационна трансформация в бизнеса. Конференцията Tomorrow Redefined се провежда вече 7 години, като през това време се утвърждава като една от водещите платформи в региона за обмен на реален бизнес опит и добри практики. 

Инициативата започва с фокус върху Lean методологията и постепенно разширява обхвата си, включвайки теми като изкуствен интелект, автоматизация и съвременни технологии. Днес конференцията събира компании и лидери, които търсят не просто идеи, а приложими решения за подобряване на процесите и постигане на устойчиви резултати. 

Събитието ще събере над 400 представители на висшия и средния мениджмънт от България и Европа. Сред участниците са представители на компании като Lidl България, Schneider Electric, Accenture, Aurubis, „Деликатес Житница“, „Софарма АД“, както и личности и говорители с вълнуващи истории.

Фокусът на конференцията е върху реални бизнес примери и практически подходи, свързани с внедряването на изкуствен интелект, Lean практики и модерни технологии в организациите.

Програмата включва лекции и дискусии, насочени към това как компаниите подобряват процесите си, вземат решения и постигат устойчиви резултати в динамична среда.

Организаторите посочват, че събитието цели да създаде платформа за обмен на опит, идеи и добри практики между бизнеса. 

Повече информация за конференцията можете да откриете на www.tomorrowredefined.com

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Тагове

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Какво е супердолар и как фалшивите евра и долари завзимат света
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българското приложение за дигитален гардероб
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как бързо да проверите онлайн коя е вашата изборна секция?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата