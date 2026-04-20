Водещи компании обсъждат ролята на AI и Lean в бизнеса на конференция в София

На 23 април 2026 г. в Гранд Хотел Милениум София ще се проведе конференцията Tomorrow Redefined, посветена на процесната и организационна трансформация в бизнеса. Конференцията Tomorrow Redefined се провежда вече 7 години, като през това време се утвърждава като една от водещите платформи в региона за обмен на реален бизнес опит и добри практики.

Инициативата започва с фокус върху Lean методологията и постепенно разширява обхвата си, включвайки теми като изкуствен интелект, автоматизация и съвременни технологии. Днес конференцията събира компании и лидери, които търсят не просто идеи, а приложими решения за подобряване на процесите и постигане на устойчиви резултати.

Събитието ще събере над 400 представители на висшия и средния мениджмънт от България и Европа. Сред участниците са представители на компании като Lidl България, Schneider Electric, Accenture, Aurubis, „Деликатес Житница“, „Софарма АД“, както и личности и говорители с вълнуващи истории.

Фокусът на конференцията е върху реални бизнес примери и практически подходи, свързани с внедряването на изкуствен интелект, Lean практики и модерни технологии в организациите.

Програмата включва лекции и дискусии, насочени към това как компаниите подобряват процесите си, вземат решения и постигат устойчиви резултати в динамична среда.

Организаторите посочват, че събитието цели да създаде платформа за обмен на опит, идеи и добри практики между бизнеса.

Повече информация за конференцията можете да откриете на www.tomorrowredefined.com