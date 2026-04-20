Това са най-продуктивните страни в света

С производство от 151 долара на час, коригирани спрямо покупателната способност, Ирландия се нарежда на първо място по отношение на производителността. Ирландия генерира над 50% повече стойност на час от повечето развити икономики.

Тези данни обаче идват с едно важно предупреждение. В страни като Ирландия и Люксембург производителността е значително повишена от мултинационални компании, пренасочващи печалби, което може да увеличи БВП спрямо действителното вътрешно производство, пише B92.

БВП на работен час по държави

Производителността на Ирландия до голяма степен е резултат от присъствието на мултинационални компании, особено в технологичния и фармацевтичния сектор. След Ирландия се нарежда Норвегия с 132 долара и Люксмебруг с 125 долара. Норвегия се подкрепя от силен енергиен сектор, докато Люксембург от финансовата индустрия.

Държавите с по-висок дял на капиталоемки или базирани на знания индустрии, като технологии, финанси и фармацевтика, обикновено генерират по-висока стойност на час труд.

От друга страна, икономиките, които разчитат повече на селско стопанство, туризъм или услуги с по-ниска добавена стойност, са склонни да отчитат по-ниски нива на производителност.

Това обяснява защо страни като САЩ (97 долара) и Германия (88 долара) са над средното за ОИСР от 71 долара, благодарение на силните си индустриални и иновационни сектори, докато други страни са много по-назад в списъка, съобщава Visual Capitalist.