Свят Всеки, който се премести на този остров в Гърция, получава къща и 500 евро на месец

Всеки, който се премести на този остров в Гърция, получава къща и 500 евро на месец

bTV Бизнес екип

Властите на острова стартираха програма с изключително благоприятни условия

За да запазят последните останали услуги и да съживят общността, която почти изчезва, местните власти на гръцки остров стартираха програма с изключително благоприятни условия за бъдещите жители.

Семействата, които решат да се преместят в Антикитера, получават месечна подкрепа от 500 евро за период от три години, с осигурена къща и земя, което прави новото им начало почти безплатно. Целта е да се привлекат хора, готови за по-спокоен, бавен ритъм на живот, далеч от масовия туризъм, пише Kurir.rs.

Гърция ще отпусне над 2 млрд. евро в подкрепа на домакинствата

Остров на тишина и недокосната природа

Антикитера е изолиран остров с диви плажове, стръмни брегове и много скромно туристическо предложение. На острова има само едно кафене, което функционира и като магазин или малък хостел, ако е необходимо. Именно тази простота и отдалеченост от забързаното ежедневие привлича тези, които искат автентичен живот в малка общност, където всички се познават.

В наша съседка цените на имотите надхвърлят двойно реалната стойност

Подобни програми стават все по-често срещани в цяла Европа.
Антикитера не е уникална в своето предложение. Италия от години предлага различни стимули, от къщи за едно евро в Самбука, Сицилия, до субсидии за преместване в отдалечени села в Пулия. В Испания и Каталуния някои общини въвеждат финансова помощ, за да запазят населението и да съхранят училищата и основните услуги.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

