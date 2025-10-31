В наша съседка цените на имотите надхвърлят двойно реалната стойност

Защо се появява тази разлика?

Средната искана цена за жилищни имоти в евро на квадратен метър в Гърция е почти два пъти по-висока от цената, посочена в договорите за покупко-продажба, като тя е 2583 евро/кв.м, в сравнение с 1330 евро/кв.м, според национално проучване на Prosperty, представено във вторник в контекста на конференцията за недвижими имоти Prodexpo 2025, цитирано от гръцката медия Ekathimerini.

Разликата е още по-голяма въз основа на крайната стойност, тъй като продавачите искат средно 307 700 евро, в сравнение със 105 000 евро, което е средната обявена стойност в договорите за покупко-продажба.

Защо се появява тази разлика?

Тази голяма разлика се дължи на редица причини, започвайки от много високите, дори нереалистични очаквания на много продавачи. „Всеки пита какво иска, при липсата на признат общ ценови индекс по региони“, подчерта Антонис Маркопулос, основател и главен изпълнителен директор на Prosperty, представяйки резултатите от изследването.

Същевременно е очевидно, че тъй като покупките и продажбите, извършвани с банкови заеми, са малцинство, много транзакции все още се извършват в брой (дори ако преводът им се извършва междубанково), което споменава облагаемите ставки, известни като „обективни стойности“, които сега са значително различни от цените, по които се извършват транзакциите.

Най-важното, според Маркопулос, е, че „наблюдаваме голямо несъответствие между обявените цени и реалната стойност на имотите. В нашия анализ видяхме, че от 131 000 жилища, налични за продажба, и след изключване на построените през последните пет години, от останалите 100 000, само едно на всеки 10 е реновирано.“ В същото време 60% от продадените жилища са построени през 60-те и 70-те години на миналия век. Следователно 85% от имотите остават непродадени поне шест до осем месеца, а често и по-дълго.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN