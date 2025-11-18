BGN → EUR
Гърция ще отпусне над 2 млрд. евро в подкрепа на домакинствата

Гърция ще отпусне над 2 млрд. евро в подкрепа на домакинствата

bTV Бизнес екип

Мицотакис отбеляза, че цените в Гърция са необичайно високи и подчерта, че инфлацията е глобално явление

Гръцкото правителство планира да насочи над два милиарда евро през следващите месеци за подпомагане на доходите и за облекчаване на последствията от нарастващите разходи за живот, съобщи премиерът Кириакос Мицотакис, предава БГ НЕС.

Снимка: iStock

Наш приоритет е да подкрепим разполагаемия доход. През следващите месеци ще отделим над два милиарда евро за тази цел. Ако предоставим повече, бихме застрашили фискалната стабилност“, заяви той пред държавната телевизия ЕРТ. По думите му правителството ще се фокусира върху младите хора и семействата с деца, но не уточни точно как ще бъде разпределена помощта.

Мицотакис отбеляза, че цените в Гърция са необичайно високи и подчерта, че инфлацията е глобално явление“. Той поясни, че начинът да се справи с проблема е едновременно да се увеличи разполагаемият доход на гражданите и да се засилят проверките на пазара, с цел ограничаване на спекулата. Настоявам, че в крайна сметка решението е гражданинът да разполага с повече средства. Това ще се осъществи чрез смелата данъчна реформа, която ще влезе в сила догодина и ще повиши реално разполагаемия доход“, допълни премиерът.

Министерството на финансите пласира нов дълг за 300 млн. лева на вътрешния пазар

През следващите седмици правителството ще обяви нови мерки за справяне с жилищната криза, а до края на годината се очакват и подробности относно предстоящата програма за саниране на жилища. Попитан за сериозния проблем с трафика в Атина, Мицотакис заяви, че магическо решение няма“, като подчерта, че изходът е в постоянната подкрепа за градския транспорт, тъй като пътища не могат да се построят за кратко време“.

