Volkswagen ще инвестира до 1 млрд. евро в изкуствен интелект до 2030 г.

Volkswagen ще инвестира до 1 млрд. евро в изкуствен интелект до 2030 г.

bTV Бизнес екип

Инвестициите ще бъдат насочени към разработване на превозни средства с помощта на изкуствен интелект

Германският автомобилен производител Volkswagen ще вложи до 1 милиард евро (1,2 милиарда долара) в изкуствен интелект до 2030 г., като планира да внедри технологията във всички области на бизнеса си, съобщи Reuters. Очакваните икономии възлизат на около 4 милиарда евро до 2035 година.

Съобщението беше направено в първия ден на Международното автомобилно изложение (IAA) в Мюнхен – най-голямото подобно събитие в Европа. Европейските производители използват форума, за да представят нови електрически модели и технологични решения в конкуренция с китайските компании.

Румънска верига кафенета планира да отвори 150 нови локации в България

Инвестициите на Volkswagen ще бъдат насочени към разработване на превозни средства с помощта на изкуствен интелект, индустриални приложения и разширяване на високопроизводителната ИТ инфраструктура.

Компанията преминава през дълбоки промени на двата си ключови пазара – Китай и Германия. В родината си концернът предприема съкращения на разходите, а в Китай пренасочва усилия към нови модели, предаде БТА.

Nvidia струва 4 трилиона. Защото Хуанг не е най-богатият човек в света?

В навечерието на изложението в Мюнхен Volkswagen представи концепция за малък електрически автомобил с повишена проходимост – ID.CROSS, част от стратегията за предлагане на достъпни автомобили на батерии.

Според ръководството на концерна изкуственият интелект ще ускори значително процеса на разработване на нови модели и технологии. 

