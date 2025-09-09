Volkswagen ще инвестира до 1 млрд. евро в изкуствен интелект до 2030 г.

Apple представи iPhone 17 и най-тънкия си модел досега
Германският автомобилен производител Volkswagen ще вложи до 1 милиард евро (1,2 милиарда долара) в изкуствен интелект до 2030 г., като планира да внедри технологията във всички области на бизнеса си, съобщи Reuters. Очакваните икономии възлизат на около 4 милиарда евро до 2035 година.
Съобщението беше направено в първия ден на Международното автомобилно изложение (IAA) в Мюнхен – най-голямото подобно събитие в Европа. Европейските производители използват форума, за да представят нови електрически модели и технологични решения в конкуренция с китайските компании.
Инвестициите на Volkswagen ще бъдат насочени към разработване на превозни средства с помощта на изкуствен интелект, индустриални приложения и разширяване на високопроизводителната ИТ инфраструктура.
Компанията преминава през дълбоки промени на двата си ключови пазара – Китай и Германия. В родината си концернът предприема съкращения на разходите, а в Китай пренасочва усилия към нови модели, предаде БТА.
В навечерието на изложението в Мюнхен Volkswagen представи концепция за малък електрически автомобил с повишена проходимост – ID.CROSS, част от стратегията за предлагане на достъпни автомобили на батерии.
Според ръководството на концерна изкуственият интелект ще ускори значително процеса на разработване на нови модели и технологии.
