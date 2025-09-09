Румънска верига кафенета планира да отвори 150 нови локации в България

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Румънската верига кафенета "5 to go" обяви плановете си за разширяване на българския пазар, като в рамките на следващите 3–4 години възнамерява да отвори 150 обекта у нас. В момента веригата разполага с над 650 локации в Румъния и заема 55% пазарен дял. След успешното стартиране с два пилотни обекта в Русе, "5 to go" ще се насочи към поетапно разрастване, започвайки от София и други големи градове, предаде БТА от пресцентъра на компанията.
Компанията планира от 2025 г. да разшири дейността си и в ритейл сегмента, чрез партньорство с различни супермаркети и местен дистрибутор. Това ще позволи предлагането на брандирани продукти извън кафенетата, като част от стратегията за по-дълбоко навлизане на българския пазар.
Според съоснователя Раду Савопол, България има потенциал да се превърне във втори най-важен пазар за марката след Румъния.
Моделът за развитие на "5 to go" у нас предвижда пет фиксирани ценови нива между 1 и 3 евро, както и два типа модерен интериорен дизайн за заведенията. В София ще бъде открит и представителен обект, който ще служи за обучение на баристи и ще изпълнява функции на офис за франчайз операции.
Франчайз условията в България ще бъдат идентични с румънските – договори със срок от 7 години, роялти такса от 4%, маркетингова такса от 1,5% и еднократна начална такса от 4 500 евро. Общата инвестиция за откриване на обект ще варира между 18 000 и 25 000 евро, в зависимост от размера на помещението. Тази сума включва оборудване, разрешителни, първоначално зареждане и интериор.
