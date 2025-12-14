Нова година във влак: Италиански превозвач предлага пътуване за 11 280 евро

Пътуването включва достъп до места, които рядко се отварят за туристи

Ежедно жиляди хора се чудят, къде да празнуват новогодишната нощ. В Италия вече можете да отбележите началото на годината, пътувайки във влак.На 30 декември от Рим тръгва специалният двунощен влак La Dolce Vita Orient Express, който отвежда гостите до Венеция и обратно, докато празненствата се разгръщат изцяло на борда. Наречен „Шепот в полунощ“, маршрутът е предназначен за хора, които искат празникът да бъде специален, но без претъпкани събития или престой само на една дестинация. Цялото пътуване струва 11 280 евро на човек, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images / iStock

Пътуването започва от гара Остиензе в Рим, където гостите се настаняват в частен салон преди отпътуването по обяд. Първата спирка е тосканският Монталчино – град, който предлага разходки по средновековни улици и дегустации на прочути вина в крепостта от XIV век. Маршрутът включва и частна обиколка на имението Pian delle Vigne на Антинори, както и дегустация на известните Брунело вина. След Тоскана влакът продължава към Венеция, където гостите могат да се насладят на разходка с лодка по каналите, концерт в стара църква и посещение на частна стъкларска работилница – с още вино, разбира се.

Новогодишната вечер се отбелязва на борда на влака, където пътниците се наслаждават на специално меню, създадено от Хайнц Бек – главният готвач на римския ресторант La Pergola с три звезди „Мишлен“. След вечерята следват изпълнения и DJ в бар-вагона, докато влакът посреща полунощ.

Всички ястия по време на маршрута са дело на Бек, известен със своята прецизна интерпретация на италианската кухня. Пътуването включва достъп до места, които рядко се отварят за туристи – като благородническа венецианска резиденция за частен обяд или посещението на имението Антинори. За разлика от шумните празненства в градските площади или ресторанти, тук вечерните програми се провеждат изцяло във влака, за да се запази атмосферата и усещането за непрекъснатост.

La Dolce Vita Orient Express се състои от 12 вагона за 62 пътници, разположени в 31 луксозни кабини, включително емблематичния апартамент La Dolce Vita, отличаващ се с дизайн в стил средата на XX век, разширено жилищно пространство и собствена баня. Маршрутите варират от еднодневни до тридневни, преминавайки през Тоскана, Венеция, Портофино, Матера и Сицилия, както и тематични отпътувания – за трюфели, вина или събитието Палио. Но привилегиите имат цена: някои от голф пътуванията надхвърлят 12 000 евро на човек, а дори двудневната програма за венецианския карнавал през 2026 г. започва от 3 720 евро.

