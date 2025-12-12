BGN → EUR
Финанси Лари Елисън загуби 25 млрд. долара за един ден

Лари Елисън загуби 25 млрд. долара за един ден

Финанси

bTV Бизнес екип

На какво се дължи загубата?

Лари Елисън загуби около 25 млрд. долара върху личното си богатство. Според индекса Bloomberg Billionaires съоснователят на Oracle е изгубил огромната сума в четвъртък, след като акциите на софтуерната компания се понижиха с над 11% заради резултати, които се оказаха по-слаби от очакваните.

Снимка: Getty Images / iStock

Този спад сведе нетната стойност на богатството на Елисън до 258 млрд. долара, превръщайки го в един от най-мащабните еднодневни сривове на лично състояние през 2025 г. По-рано през април други милиардери отчетоха още по-значителни или близки до тези загуби: Илон Мъск се раздели с 35 млрд. долара само в рамките на три дни, а Марк Зукърбърг с около 24 млрд. долара, след като митническите планове на Тръмп предизвикаха опасения от ответни действия и възможна рецесия.

В началото на годината Елисън дори за кратко оглави класацията на най-богатите хора в света, измествайки Мъск през септември период, в който акциите на Oracle поскъпнаха с до 43% благодарение на силната прогноза за развитието на облачния ѝ бизнес.

Акциите на Oracle се сринаха

В последния си отчет, публикуван в сряда, Oracle не успя да достигне очакваните от Wall Street приходи. Акциите на компанията се понижиха с над 11% в следборсовата търговия, продължавайки низходящия тренд, започнал през октомври, когато инвеститорите започнаха да поставят под съмнение бързо растящите разходи за инфраструктура за изкуствен интелект. Въпреки пропуснатите прогнози приходите за тримесечието все пак са се увеличили с 14% на годишна база, което обаче не успя да разсее притесненията относно мащаба и цената на разширяването.

Съизпълнителният директор на Oracle Клей Магуорк отхвърли спекулациите, че компанията може да се нуждае от над 100 млрд. долара за изграждането на своите центрове за данни цифра, цитирана от някои анализатори. Той увери, че Oracle очаква да ѝ трябват по-малко, ако не и значително по-малко“ привлечени средства, като подчерта, че дългът на компанията остава с инвестиционен рейтинг“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

