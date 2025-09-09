Nvidia струва 4 трилиона. Защото Хуанг не е най-богатият човек в света?

Класацията на най-богатите се променя

Списъкът на най-богатите хора в света обикновено се доминира от основните акционери в най-големите компании на планетата. Защо тогава съоснователят и главен изпълнителен директор на най-скъпата компания в света е едва десети?

Към края на борсовата сесия в понеделник нетното състояние на Дженсън Хуанг възлизаше на 147 млрд. долара, сочи Индексът на милиардерите на Bloomberg, съобщава The Business Insider.

Това го поставя непосредствено зад Уорън Бъфет, чиято фортуна е 148 млрд. долара, въпреки че Berkshire Hathaway струва приблизително една четвърт от Nvidia, а Бъфет е дарил повече от половината от акциите си в Berkshire на фондации от 2006 г. насам.

Бернар Арно е осми с богатство от 164 млрд. долара, макар LVMH да се оценява на под 300 млрд. долара, или под една десета от пазарната стойност на Nvidia.

Най-богатият човек в света, Илон Мъск, разполага с около 383 млрд. долара и може да увеличи преднината си, ако бъде одобрен предложеният му пакет възнаграждения за 1 трилион долара. Това изглежда впечатляващо, тъй като двете компании, които формират основната част от богатството на Мъск – Tesla и SpaceX – се оценяват общо на около 1,6 трилиона долара, т.е. под 40 % от стойността на Nvidia.

Разводняване на дяловете

Има една основна причина, поради която Хуанг, който съосновава Nvidia през 1993 г. и оттогава е неин главен изпълнителен директор, не е по-богат – разводняването на собствеността.

Преди първичното публично предлагане на Nvidia през 1999 г. Хуанг притежаваше 12,8 % от компанията. Този дял днес би струвал над 500 млрд. долара.

Обичайно е основателите да продават акции и делът им да се разводнява след излизане на борсата, но при Хуанг спадът е по-съществен и продължителен. Делът му пада до 9,9 % през 1999 г., 7,1 % през 2003 г., 4,4 % през 2010 г., а от 2020 г. насам се задържа между 3,5 % и 4 %, показват регулаторни документи.

За сравнение, Бъфет притежава около 14 % от Berkshire, Арно – приблизително половината от LVMH, а Мъск – около 13 % от Tesla и 42 % от SpaceX.

Процентното участие на Хуанг е намаляло с над две трети основно, защото Nvidia е емитирала големи количества акции, за да предостави капиталови стимули на служителите си. Компанията отчита неполучено разходно обезщетение на стойност 14 млрд. долара към 27 юли, като очаква да го разпредели в рамките на около две години.

Nvidia компенсира част от разводняването чрез обратно изкупуване, но броят на издадените акции е нараснал от 1,7 млрд. (приспособени за сплит) при излизането на борсата до над 23 млрд. днес – приблизително 14-кратно увеличение.

Много компании, особено в технологичния сектор, възнаграждават служителите си с акции или опции, за да ги мотивират да увеличават стойността на компанията и да ги обезкуражат да преминат към конкуренти. Това е начин за привличане и задържане на таланти без разход на парични средства.

Делът на Хуанг се е свил и защото той е продавал акции, включително по предварително изготвен търговски план за продажба на до 6 млн. акции тази година, което при сегашната цена представлява около 1 млрд. долара.

Класацията на най-богатите се променя заедно с колебанията на пазарната капитализация на компаниите, но по-малкият дял на Хуанг означава, че той вероятно няма да застане начело скоро.

