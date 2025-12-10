Volkswagen пуска самоуправляващи се микробуси

Компанията ще си партнира с норвежкия оператор на обществен транспорт Ruter

Германската автомобилна компания Volkswagen подписа споразумение за пускане по улиците на норвежката столица Осло на своя микробус с автономно шофиране ID. Buzz, предаде ДПА.

Volkswagen ще си партнира с норвежкия оператор на обществен транспорт Ruter и датската компания за автономна мобилност Holo, съобщи днес Moia, дъщерно дружество на германския производител.

От началото на 2026 г. Volkswagen ще представи в Осло електрическите си микробуси и услуга за онлайн резервации на автономни пътувания, в това число и приложение.

Осло е третият град в Европа след Хамбург и Берлин, където Moia пуска самоуправляемите микробуси на Volkswagen, отбелязва БТА. Очаква се следващата година услугите на компанията да се разширят и в Лос Анджелис в САЩ, където Moia си сътрудничи с Uber.

Засега самоуправляващите се превозни средства все още се надзирават от човек, който може да се намеси при нужда или риск от произшествие.

Според по-ранни изявления, Volkswagen цели да получи одобрение за автономно шофиране без човешка намеса в Европа и САЩ до края на 2026 г.

