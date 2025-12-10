BGN → EUR
Volkswagen пуска самоуправляващи се микробуси

Volkswagen пуска самоуправляващи се микробуси

Свят

bTV Бизнес екип

Компанията ще си партнира с норвежкия оператор на обществен транспорт Ruter

Германската автомобилна компания Volkswagen подписа споразумение за пускане по улиците на норвежката столица Осло на своя микробус с автономно шофиране ID. Buzz, предаде ДПА.

Volkswagen ще си партнира с норвежкия оператор на обществен транспорт Ruter и датската компания за автономна мобилност Holo, съобщи днес Moia, дъщерно дружество на германския производител.

От началото на 2026 г. Volkswagen ще представи в Осло електрическите си микробуси и услуга за онлайн резервации на автономни пътувания, в това число и приложение.

Плащат 23 000 евро за 100 дни: Търсят доброволци за необичаен експеримент

Осло е третият град в Европа след Хамбург и Берлин, където Moia пуска самоуправляемите микробуси на Volkswagen, отбелязва БТА. Очаква се следващата година услугите на компанията да се разширят и в Лос Анджелис в САЩ, където Moia си сътрудничи с Uber.

Ново приложение учи българите как да управляват парите си

Засега самоуправляващите се превозни средства все още се надзирават от човек, който може да се намеси при нужда или риск от произшествие.

Според по-ранни изявления, Volkswagen цели да получи одобрение за автономно шофиране без човешка намеса в Европа и САЩ до края на 2026 г.

