Нискотарифна авиокомпания съкращава зимните полети до популярна дестинация

Ето защо

Ryanair ще съкрати 1 млн. пътнически места и 20 маршрута от зимното си разписание за сезон 2026/2027 от и до Брюксел заради решението на Белгия да увеличи данъка върху самолетните билети до 10 евро от 2027 г., съобщи нискотарифният превозвач в официална позиция.

Мярката идва на фона на противоположната политика на Германия, която се отказа от собствените си авиационни налози, след като авиокомпании като EasyJet и Ryanair започнаха да ограничават капацитета си на германския пазар.

„Ryanair отново призовава премиера Барт де Вевер и неговото правителство да отменят авиационния данък. В противен случай въздушният трафик в Белгия ще се срине, а цените на билетите ще се повишат“, заявяват от компанията.

Ирландският превозвач обяви още, че ще изтегли пет самолета от летище Брюксел Шарлероа, което ще доведе до загуба на инвестиции за около 500 млн. долара, както и до съкращаването на още 20 маршрута в рамките на операциите му в страната.

Допълнителен риск за сектора създава и предложението на общинския съвет на Шарлероа за въвеждане на нова такса от 3 евро за всеки заминаващ пътник от следващата година. Това може да доведе до още по-дълбоки съкращения от април 2026 г. и да постави под заплаха хиляди работни места, предупреди главният търговски директор на Ryanair Джейсън Макгинес.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN