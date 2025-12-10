BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.6807 BGN
Петрол
61.76 $/барел
Bitcoin
$92,755.2
Последвайте ни
1 USD
1.6807 BGN
Петрол
61.76 $/барел
Bitcoin
$92,755.2
БГ Бизнес Ново приложение учи българите как да управляват парите си

Ново приложение учи българите как да управляват парите си

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Целта е потребителите да получат знания за по-добро управление на личните средства

Българският финтех кредитор ITF Group започва „СмайлКредит Академия“ – образователна платформа, насочена към повишаване на финансовата грамотност, съобщиха от пресцентъра на компанията.

В съобщението се казва, че приложението предлага кратки обучителни модули и интерактивни елементи с цел подпомагане на потребителите при управлението на личните им финанси.

Според изпълнителния директор на ITF Group Светослав Ангелов финансовата грамотност в страната остава ниска, а финансовите продукти стават по-разнообразни, предаде БТА. Той посочва, че с новата Академия компанията цели потребителите да получат знания за по-добро управление на личните средства.

Гръцка компания води преговори за съхранение на CO2 в български циментов завод

От компанията допълват, че платформата включва микроуроци с продължителност 3–5 минути, ежедневни практически задачи, система за точки и постижения, както и функционалност за проследяване на напредъка. Предоставят се и тематични обучителни пътеки, сред които „Кредитна и финансова грамотност“, „Планиране на бъдещето“, „Управление на дългове“ и други.

 

 

Русия иска да ограничи износа на кеш и злато до 100 грама на човек

Приложението е разработено на български език и е адаптирано към местните условия, като е достъпно безплатно за Android в Google Play Store, а версия за iOS предстои да бъде публикувана в Apple Store

 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата