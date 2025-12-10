Ново приложение учи българите как да управляват парите си

Целта е потребителите да получат знания за по-добро управление на личните средства

Българският финтех кредитор ITF Group започва „СмайлКредит Академия“ – образователна платформа, насочена към повишаване на финансовата грамотност, съобщиха от пресцентъра на компанията.

В съобщението се казва, че приложението предлага кратки обучителни модули и интерактивни елементи с цел подпомагане на потребителите при управлението на личните им финанси.

Според изпълнителния директор на ITF Group Светослав Ангелов финансовата грамотност в страната остава ниска, а финансовите продукти стават по-разнообразни, предаде БТА. Той посочва, че с новата Академия компанията цели потребителите да получат знания за по-добро управление на личните средства.

От компанията допълват, че платформата включва микроуроци с продължителност 3–5 минути, ежедневни практически задачи, система за точки и постижения, както и функционалност за проследяване на напредъка. Предоставят се и тематични обучителни пътеки, сред които „Кредитна и финансова грамотност“, „Планиране на бъдещето“, „Управление на дългове“ и други.

Приложението е разработено на български език и е адаптирано към местните условия, като е достъпно безплатно за Android в Google Play Store, а версия за iOS предстои да бъде публикувана в Apple Store.

