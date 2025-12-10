Плащат 23 000 евро за 100 дни: Търсят доброволци за необичаен експеримент

Как може да кандидатствате?

23 000 евро възнаграждение за 100 дни пълна изолация в затворено пространство. Това предлагат организаторите на мащабен научен експеримент, който ще се проведе през пролетта на 2026 г. в Кьолн, пише Biznis Kurir. Търсят се шестима доброволци, готови да живеят като астронавти - но без да напускат Земята.

Проектът, наречен SOLIS100, ще бъде реализиран от Германски център за авиация и космонавтика, а целта е да се изследва как продължителната изолация влияе върху човешката психика и тяло - ключов фактор за бъдещите мисии до Луната и Марс.

В рамките на експеримента участниците ще бъдат напълно откъснати от външния свят за 100 дни, без контакт с близки, при строги правила и с ограничени ресурси. Те ще живеят в симулирана космическа станция под денонощно наблюдение.

Проектът е част от изследователските програми на Европейска космическа агенция и има за цел да подготви човечеството за дългосрочни космически мисии.

„Бъдещите мисии няма да се ограничават само до орбита около Земята, а ще включват полети до Луната и Марс. Това означава дълги периоди в безтегловност и изолация“, обяснява Амели Тер, ръководител на проекта SOLIS100. По думите й именно психическата устойчивост ще бъде решаваща за успеха на бъдещите астронавти.

Живот в условия като в Космоса

Пътуването до Луната отнема около три дни, а до Марс – до шест месеца в зависимост от разположението на планетите. Екипажите трябва да се справят с изолация, ограничени ресурси, постоянна работа в екип и психологически натиск.

Точно такива условия ще бъдат симулирани и в експеримента SOLIS100. Шестимата участници ще имат всекидневен график, сходен с този на астронавтите – научни задачи, физически упражнения, поддръжка на средата за живот и работа в екип.

Кой може да кандидатства?

Изискванията към кандидатите са изключително строги. Те трябва да са на възраст между 25 и 55 години, да са в отлично здравословно състояние и с индекс на телесна маса между 18,5 и 30. Задължително е завършено висше образование, както и отлично владеене на английски език. Всеки кандидат ще премине подробни медицински и психологически тестове.

Освен това се изискват валидна здравна застраховка и свидетелство за съдимост, а за гражданите извън Европейския съюз ще бъдат необходими също виза и разрешение за дългосрочно пребиваване.

Кога започва експериментът?

Проучването стартира на 6 април 2026 г. и приключва на 7 август 2026 г. С включената подготовка и възстановителен период общата продължителност на програмата е 126 дни – две седмици подготовка, 100 дни изолация, седмица възстановяване и два допълнителни медицински прегледа.

Крайният срок за кандидатстване е 12 декември 2025 г., а записването се извършва чрез официалната интернет страница на DLR.

