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Свят Volkswagen пуска догодина първите си автомобили с автономно управление от ново поколение в Китай

Volkswagen пуска догодина първите си автомобили с автономно управление от ново поколение в Китай

Свят

bTV Бизнес екип

Доставките на автомобилите се очаква да започнат през втората половина на 2027 година

Водещият европейски автомобилостроител „Фолксваген“ (Volkswagen) планира да пусне на китайския пазар през следващата година първите си автомобили от трето ниво на автономност (Level 3 - автомобилът може сам да управлява в определени условия, без водачът постоянно да следи пътя). Действията на компанията са опит да навакса изоставането си в бързо развиващия се сектор на технологиите за самоуправляващи се автомобили, предаде ДПА.

Доставките на автомобилите, които при определени условия ще позволяват на водача да предаде изцяло управлението на превозното средство, се очаква да започнат през втората половина на 2027 година, съобщи днес най-големият европейски автомобилен производител.

В подкрепа на внедряването на технологията „Фолксваген“ разширява партньорството си с китайската технологична компания „Хърайзън Роботикс“ (Horizon Robotics). Това ще осигури на съвместното им дружество „Каризън“ (Carizon), създадено през 2022 г., достъп до модела за изкуствен интелект на „Хърайзън Роботикс“, който според германския производител ще ускори разработването на системи за автономно управление.

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Автономното управление от трето ниво позволява на водачите да свалят ръцете си от волана и временно да не следят пътната обстановка в ясно определени ситуации, например при движение по автомагистрала, докато автомобилът поема изцяло управлението, пише БТА.

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Китай се утвърждава като водещ пазар във внедряването на подобни технологии в масовите автомобили, като няколко производители вече изпитват тези системи по обществените пътища. В редица китайски градове вече функционират и напълно автономни услуги за роботизирани таксита. 

В Германия „Мерцедес-Бенц“ (Mercedes-Benz) и Бе Ем Ве (BMW) по-рано предлагаха функции за автономно управление от трето ниво при някои от своите водещи модели, но впоследствие и двете компании преустановиха тези програми.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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