Войната в Иран остави японски стоки без цветни опаковки

Промяната засяга 14 продукта, продавани и извън Япония

Опаковките на някои стоки в Япония вече ще бъдат в мрачни черно-бели тонове, тъй като войната в Иран нарушава доставките на съставка, използвана в цветните мастила, информира Асошиейтед прес.

Токийската компания "Калбий" (Calbee Inc.), която произвежда картофени чипсове и зърнени снаксове, увери, че въпреки променения вид на опаковките, съдържанието остава същото. Популярните продукти на "Калбий" се продават в разпространените в цяла Япония хранителни магазини и се изнасят за САЩ, Китай и Австралия.

"Тази мярка има за цел да подпомогне поддържането на стабилни доставки на продуктите ни", посочи компанията в изявление.

Промяната при 14 продукта от асортимента ще влезе в сила на 25 май, като цветовете на мастилото ще бъдат ограничени до само два, съобщи производителят, отбелязвайки необходимостта да се реагира гъвкаво на изменящите се геополитически условия.

Засега не се знае колко дълго ще продължи използването на черно-белите опаковки.

"Калбий" е основана през 1949 г. и за нея работят 5000 служители, предаде БГНЕС. Леко солените й чипсове по принцип се предлагаха в яркооранжева или яркожълта опаковка с изображение на парченца от продукта и картофено човече с шапка.

Това е поредната последица от фактическото затваряне на Ормузкия проток поради войната в Иран. Войната доведе до повишаване на цените на петрола и други продукти, както и до нарушения в доставките.

Япония разчита почти изцяло на вноса на петрол за покриване на енергийните си нужди. Въпреки затрудненията през март компанията обяви амбициозна стратегия за растеж.

"Калбий" ще продължи да реагира гъвкаво и своевременно на промените в оперативната си среда, включително геополитическите рискове, и остава ангажирана с поддържането на стабилни доставки на безопасни продукти с високо качество", се казва в изявлението.

