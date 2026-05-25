×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1595 BGN
Петрол
84.91 $/барел
Bitcoin
$77,224.8
Последвайте ни
1 USD
1.1595 BGN
Петрол
84.91 $/барел
Bitcoin
$77,224.8
Свят Войната в Иран остави японски стоки без цветни опаковки

Войната в Иран остави японски стоки без цветни опаковки

Свят

bTV Бизнес екип

Промяната засяга 14 продукта, продавани и извън Япония

Опаковките на някои стоки в Япония вече ще бъдат в мрачни черно-бели тонове, тъй като войната в Иран нарушава доставките на съставка, използвана в цветните мастила, информира Асошиейтед прес.

Токийската компания "Калбий" (Calbee Inc.), която произвежда картофени чипсове и зърнени снаксове, увери, че въпреки променения вид на опаковките, съдържанието остава същото. Популярните продукти на "Калбий" се продават в разпространените в цяла Япония хранителни магазини и се изнасят за САЩ, Китай и Австралия.

"Тази мярка има за цел да подпомогне поддържането на стабилни доставки на продуктите ни", посочи компанията в изявление.

Максималният осигурителен доход остава 2300 евро още 2 г.

Промяната при 14 продукта от асортимента ще влезе в сила на 25 май, като цветовете на мастилото ще бъдат ограничени до само два, съобщи производителят, отбелязвайки необходимостта да се реагира гъвкаво на изменящите се геополитически условия.

Засега не се знае колко дълго ще продължи използването на черно-белите опаковки

"Калбий" е основана през 1949 г. и за нея работят 5000 служители, предаде БГНЕС. Леко солените й чипсове по принцип се предлагаха в яркооранжева или яркожълта опаковка с изображение на парченца от продукта и картофено човече с шапка.  

Това е поредната последица от фактическото затваряне на Ормузкия проток поради войната в Иран. Войната доведе до повишаване на цените на петрола и други продукти, както и до нарушения в доставките. 

5 неща, които трябва да знаете за потенциално рекордното IPO на OpenAI

Япония разчита почти изцяло на вноса на петрол за покриване на енергийните си нужди. Въпреки затрудненията през март компанията обяви амбициозна стратегия за растеж. 

"Калбий" ще продължи да реагира гъвкаво и своевременно на промените в оперативната си среда, включително геополитическите рискове, и остава ангажирана с поддържането на стабилни доставки на безопасни продукти с високо качество", се казва в изявлението. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Наричат ​​тези хотели „7-звездни“ заради лукса, който предоставят
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Имате 24 часа да платите“: Киберполицията на ГДБОП съветва как да се предпазим от фишинг измами
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Една вечер, седем години вноски: Семействата теглят кредити до 8000 евро за абитуриентските балове на децата си
Стефани Боова

Стефани Боова

България или Турция: Къде абитуриентките намират мечтаната рокля по-изгодно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата