Слънчевите панели не могат за заменят ядрените реактори

Зелената енергия напредва бързо, но мащабът и зависимостта от времето остават ключови предизвикателства

За да се произведе същото количество електроенергия като един съвременен ядрен реактор, ще са необходими приблизително 8,5-8,7 милиона слънчеви панели, според статия на американското научно издание BGR, цитираща оценки за капацитета на различните видове производство. Въпреки бързото развитие на зелената енергия, мащабът остава основното предизвикателство за слънчевите електроцентрали.

Докато един ядрен реактор надеждно генерира стотици мегавати енергия денонощно, слънчевите панели зависят от метеорологията, времето на деня и ефективността на самите панели.

Средностатистическият съвременен ядрен реактор генерира приблизително 900 мегавата електроенергия. Ефективността на ядрената енергия достига приблизително 93%, което означава, че реакторът работи с пълен капацитет почти постоянно.

За сравнение, един стандартен слънчев панел генерира само 400-460 вата при идеални условия на осветление. Въпреки това, поради реалната ефективност на слънчевата енергия - приблизително 24% - действителната мощност е значително по-ниска. Ето защо, за да се генерира същото количество електроенергия, ще са необходими почти 8,7 милиона панела вместо 4 милиона.

Отделен въпрос е пространството. Голяма атомна електроцентрала може да бъде разположена на приблизително една квадратна миля земя. Слънчева електроцентрала с подобен капацитет обаче би изисквала над 14 квадратни мили земя. Освен това трябва да се създадат системи за съхранение на енергия, да се осигури стабилна връзка с електропреносната мрежа и да се вземат предвид сезонните и метеорологичните колебания в производството. Именно затова пълният преход към слънчева енергия остава предизвикателство дори за най-развитите страни.

Някои страни вече търсят иновативни решения. Например, Франция прие закон през 2023 г., който задължава слънчевите панели да стоят в поне 50% от големите паркинги, пише БГНЕС. Това е опит на властите едновременно да увеличат производството на зелена електроенергия, да намалят прегряването на асфалта и да използват по-ефективно съществуващите застроени площи.

Въпреки развитието на възобновяемата енергия, атомните електроцентрали остават един от малкото източници на стабилно базово производство, което не зависи от времето или времето на деня. В същото време слънчевата енергия продължава да поевтинява, а технологиите за съхранение на енергия продължават да се усъвършенстват. Ето защо експертите смятат, че в бъдеще именно комбинацията от различни източници на производство ще се превърне в основата на енергийните системи на повечето страни.

