Дания строи гигантски вятърен парк за един милион домове

Дания започна строителството на най-големия офшорен вятърен парк в историята си. Проектът, наречен Thor, ще бъде разположен в Северно море и след като заработи, ще може да захранва приблизително един милион европейски домове, съобщи Ecoportal от Нова Зеландия.

Мащабът на проекта е впечатляващ: вятърният парк ще покрива площ, по-голяма от американския град Кливланд с неговите 213,587 кв км.

Строителството е в ход на приблизително 22 километра от западния бряг на Дания, близо до Thorsminde. Проектът се изпълнява от германската енергийна компания RWE в партньорство с Norges Bank Investment Management, предаде БГНЕС. Очаква се вятърният парк да заработи напълно през 2027 г. Съоръжението ще разполага със 70 гигантски турбини Siemens Gamesa SG 14-236 DD, всяка с мощност приблизително 15 мегавата. Структурата, включително лопатките ѝ, ще достигне височина от приблизително 266 метра. Размерът на самите лопатки е особено впечатляващ – те са дълги приблизително 115 метра, по-дълги от стандартно футболно игрище. Общият капацитет на Thor ще надхвърли 1000 мегавата. Това е достатъчно, за да захранва приблизително един милион домакинства.

Защо Северно море е идеално за подобни проекти?

Северно море се счита за един от най-добрите региони в Европа за офшорна вятърна енергия поради стабилните и силни ветрове. За разлика от наземните електроцентрали, офшорните турбини могат да генерират повече енергия практически целогодишно.

Строителството в такива условия обаче представлява значителни технически предизвикателства. Инженерите трябва да вземат предвид бури, корозия от солена вода, силни течения и постоянно напрежение върху конструкциите. За да се монтират турбините, се забиват масивни основи в морското дъно на дълбочина приблизително 28 метра. Основното предизвикателство е преносът на енергия към брега.

Едно от най-сложните предизвикателства на проекта бе организирането на преноса на енергия към сушата. Енергията от турбините ще се предава чрез подводни кабели до офшорни подстанции, където токът се стабилизира и разпределя. След това електричеството ще се изпраща към датската електропреносна мрежа чрез експортни кабели, положени по морското дъно. Поради отдалечеността на съоръжението, обслужването на турбините също ще бъде предизвикателство – специалистите ще трябва да стигнат до тях с кораб или хеликоптер.

Европа залага на офшорна енергия

Проектът Thor е част от по-широка стратегия на Дания и ЕС за преход от изкопаеми горива и развитие на възобновяема енергия. През последните години скандинавските страни активно трансформират Северно море в масивен енергиен клъстер с офшорни вятърни паркове. След завършването му, Thor ще бъде един от най-големите офшорни вятърни паркове в Европа.

