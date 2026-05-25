Страна, която има 10 000 плажа и се намира на континент без нито един действащ вулкан

Почти 80% от австралийските животни не съществуват никъде другаде на планетата. Кенгура, коали, вомбати, платиноиди живеят само в Австралия. Не можете да ги намерите в дивата природа никъде другаде.
Страната с най-смъртоносните хищници
И от 10-те най-смъртоносни змии в света, тази страна ги има всяка една. Мащабът на Австралия е невероятен. Сидни на източното крайбрежие е по-близо до Нова Зеландия, отколкото Пърт на западното. Полетът през страната отнема същото време като полет от Лондон до Египет.
Австралия има над 10000 плажа, които очертават бреговата ѝ линия. Ако посещавате нов плаж всеки ден, ще ви отнеме 27 години, за да ги видите всичките.
И може би най-интересното е, че Австралия е единственият континент без действащ вулкан. Въпреки това, тя се намира на Улуру, най-голямото скално образувание в света.