×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1595 BGN
Петрол
84.91 $/барел
Bitcoin
$77,224.8
Последвайте ни
1 USD
1.1595 BGN
Петрол
84.91 $/барел
Bitcoin
$77,224.8
Свят Страна, която има 10 000 плажа и се намира на континент без нито един действащ вулкан

Страна, която има 10 000 плажа и се намира на континент без нито един действащ вулкан

Свят

bTV Бизнес екип

Единственото място на Земята, което е едновременно държава и цял континент

Заобиколена от океана, тя е шестата по големина страна в света със 7 688 287 квадратни километра. И тук нещата стават странни. Австралия има повече диви камили, бродещи по пустините ѝ, отколкото Саудитска Арабия. 

Почти 80% от австралийските животни не съществуват никъде другаде на планетата. Кенгура, коали, вомбати, платиноиди живеят само в Австралия. Не можете да ги намерите в дивата природа никъде другаде.

Страната с най-смъртоносните хищници

Снимка: iStock

И от 10-те най-смъртоносни змии в света, тази страна ги има всяка една. Мащабът на Австралия е невероятен. Сидни на източното крайбрежие е по-близо до Нова Зеландия, отколкото Пърт на западното. Полетът през страната отнема същото време като полет от Лондон до Египет.

Австралия има над 10000 плажа, които очертават бреговата ѝ линия. Ако посещавате нов плаж всеки ден, ще ви отнеме 27 години, за да ги видите всичките.

И може би най-интересното е, че Австралия е единственият континент без действащ вулкан. Въпреки това, тя се намира на Улуру, най-голямото скално образувание в света.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Наричат ​​тези хотели „7-звездни“ заради лукса, който предоставят
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Имате 24 часа да платите“: Киберполицията на ГДБОП съветва как да се предпазим от фишинг измами
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Една вечер, седем години вноски: Семействата теглят кредити до 8000 евро за абитуриентските балове на децата си
Стефани Боова

Стефани Боова

България или Турция: Къде абитуриентките намират мечтаната рокля по-изгодно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата