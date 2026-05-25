Максималният осигурителен доход остава 2300 евро още 2 г.

Увеличение няма да има до 2029 г.

От 1 август тази година максималният осигурителен доход ще се увеличи на 2300 евро. Това равнище ще се запази за периода 2027-2028 г. Това са данните от указанията за изготвяне на Бюджет 2026, дадени от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, пише Сега.

Колко е таванът на осигуровките в момента?

Снимка: БГНЕС

В момента таванът на осигуровките е колкото беше през 2025 г. – 2111,64 евро, поради липсата на бюджет. Увеличението му вече беше обявено от финансовия министър по-рано тази седмица. То е със 189 евро, или почти 9%. Подробности за следващите две години обаче не са давани. При минималните осигурителни прагове се залага ръст от 5%, което означава, че най-ниският трябва да се увеличи от 550,66 евро сега на 578,19 евро при 620,20 евро минимална заплата. За праговете в указанията няма детайли за следващите години. Праговете не променят изискването осигуряването да е върху реалните доходи – т.е., то не може да пада под минималната заплата за съответната година.

Според последната средносрочна бюджетна прогноза, ревизирана през декември от кабинета на Росен Желязков след силната обществена реакция срещу планираното увеличение на осигуровките, максималният осигурителен доход трябваше да нараства поетапно всяка година.

За 2026 г. беше предвидено той да достигне 2300 евро, размер, който сега предлага и Прогресивна България. По план през 2027 г. таванът трябваше да се повиши до 2505 евро, а през 2028 г. до 2659 евро.