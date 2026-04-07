Войната в Близкия изток ще даде тласък на възобновяемите енергии

Настоящият енергиен недостиг „е по-сериозен от тези през 1973, 1979 и 2022 г. взети заедно“

Най-тежката енергийна криза в света, причинена от войната в Близкия изток, ще ускори развитието на възобновяеми източници на енергия, ядрената енергетика и електрическите превозни средства, прогнозира ръководителят на Международната енергийна агенция (IEA) Фатих Бирол.

В интервю, публикувано във френския вестник Le Figaro, изпълнителният директор на IEA заяви, че настоящият енергиен недостиг „е по-сериозен от тези през 1973, 1979 и 2022 г. взети заедно“. Въпреки рязкото поскъпване на горивата, причинено от де факто блокадата на жизненоважния Ормузки проток от Иран, има „поводи за оптимизъм“ по отношение на това как „архитектурата на световната енергийна система ще се промени“.

„Ще отнеме години. Това няма да е решение на настоящата криза, но геополитиката на енергията ще бъде дълбоко трансформирана. Такъв е случаят с възобновяемите източници, като слънчева и вятърна енергия, които могат да бъдат инсталирани много бързо. Скоро ще се обърнем към възобновяемите източници, вероятно в рамките на няколко месеца. Ако протокът наистина остане затворен през целия април, ще загубим два пъти повече суров петрол и рафинирани продукти, отколкото през март“, прогнозира Бирол, цитиран от БГНЕС.

Въпреки това ръководителят на IEA настоя, че страните трябва да бъдат „възможно най-предпазливи“ в спестяването на енергия в краткосрочен план, като предупреди за перспективата за „черен април“.