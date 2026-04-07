Янка Рупкина и песента „Калиманку Денку", която ѝ донесе световна слава

Янка Рупкина и песента „Калиманку Денку“, която ѝ донесе световна слава

bTV Бизнес екип

Тя е една от най-обичаните солистки на „Мистерията на българските гласове“ и част от триумфалното трио „Българка“

На 87-годишна възраст почина народната певица Янка Рупкина. Няколко дни тя беше настанена в болница с тежко състояние. Рупкина ще остане в паметта с впечатляващия си глас, изпълнил „Калиманку Денку“ и множество емблематични песни от странджанския край. С трио „Българка“ тя достига световна известност и разнася българското народно пеене по целия свят.

Почина народната певица Янка Рупкина

Какво знаем за Янка Рупкина?

Легендарната странджанска певица Янка Рупкина е родена на 15 август 1938 г. в село Богданово, Бургаско. Родителите ѝ я кръщават на баба ѝ по бащина линия – Яна, вместо на Богородица. В почти всяко интервю тя подчертава, че баба ѝ е била „голяма певица и духовно богата личност“ и не може да забрави „медения ѝ глас“. На шест години започва да пее първите песни, научени от баба Яна, а музиката винаги е била навсякъде в семейството ѝ. Като преселници от Тракия, семейството ѝ носи тракийски костюми и изпълнява тракийски песни в центъра на Странджа.

След като се омъжва за Георги Рупкин от село Габър, Янка открива първите странджански песни, сред които е „Калиманку Денку, мари хубава“. Днес странджанският ѝ репертоар включва над 250 записа във фонда на Българското национално радио, а „Калиманку Денку“ – в солова версия или с хорова обработка на Красимир Кюркчийски – остава нейната запазена марка. Тази песен ѝ е подарена от Стою Стоев, братовчед на съпруга ѝ, който я научава от село Габър. Песента разказва за обичаят, според който децата на кръстници не могат да се женят помежду си, и за любовта, която преодолява тази забрана, предава БНР. 

Най-обичаната солистка на „Мистерията на българските гласове“ 

Янка Рупкина е една от най-обичаните солистки на „Мистерията на българските гласове“ и част от триумфалното трио „Българка“. Тя е пяла със световни звезди като Кейт Буш, Линда Ронстад и Джордж Харисън. 

През 1960 г. започва 30-годишния си период като солистка на Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, прави множество записи за фонда на БНР, издава грамофонни плочи в „Балкантон“ и участва във филмови проекти за БНТ. Рупкина разработва съвременни интерпретации на фолклорното наследство, работи с трио „Спешен случай“, композитора Димитър Пенев и кавалджията Теодосий Спасов. Нейната „Калиманка, Денку“ впечатлява швейцарския продуцент Марсел Селие и влиза в поредицата „Мистерията на българските гласове“.

В памет на Янка Рупкина: Повече от 60 г. любов с „бате Гошо“, голямо семейство с внуци и правнуци

Награди 

През живота си Янка Рупкина получава множество награди: 1961 – първа награда от конкурс в Нови Сад, 1967 – първа награда от фестивала в Картаген, 1973 – награда от фестивала на грамофонната плоча в Братислава, 2007 – „Нестинарка“ във Фолклорния фестивал в Бургас. През 1970-те години създава трио „Българка“ с Ева Георгиева и Стоянка Бонева, което я прави известна по целия свят. Преломен момент в живота ѝ е самолетната катастрофа на 21 декември 1971 г., при която загива Паша Христова, а Рупкина оцелява с изгаряния, които според нея ѝ дават сила да лекува.

Янка Рупкина издирва и записва стотици оригинални песни от Странджа за БНР и „Балкантон“. През 2005 г. излиза албумът ѝ „Керанка“, посветен на майка ѝ, и тя записва успешни дуети с Калинка Вълчева, Йовчо Караиванов и Добрин Коев. През 2012 г. е наградена с орден „Кирил и Методий“ и през 2017 г. става почетен гражданин на Бургас. На 7 април 2026 г. Янка Рупкина си отива от този свят, оставяйки безброй песни и богато творчество в българския фолклор.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

